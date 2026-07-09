França tenta barrar revanche do Marrocos nas quartas da Copa do Mundo de 2026

França e Marrocos voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo, quase quatro anos depois de um dos duelos mais marcantes do Mundial de 2022.

As duas seleções abrem as quartas de final da Copa de 2026 nesta quinta-feira, 9, às 17h, no horário de Brasília, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. Quem vencer avança à semifinal; quem perder está eliminado.

O confronto tem sabor de revanche. No Catar, em 2022, a França venceu por 2 a 0 na semifinal e encerrou a campanha histórica dos marroquinos, que haviam se tornado a primeira seleção africana a chegar entre as quatro melhores do mundo. Agora, o Marrocos tem a chance de reescrever aquele desfecho, desta vez com o direito de eliminar quem o barrou.

Um retrospecto que pesa para a França

A história do confronto favorece amplamente os franceses.

Em seis partidas contra o Marrocos, a França soma quatro vitórias e dois empates, sem nunca ter perdido. Ao longo desses jogos, marcou 14 gols e sofreu apenas seis.

O duelo mais elástico aconteceu em 2000, quando os Bleus venceram por 5 a 1, no Torneio Rei Hassan II.

A vantagem não é só estatística, mas também de experiência.

A França busca chegar à sua terceira final consecutiva de Copa do Mundo, feito alcançado apenas uma vez por uma seleção europeia na história.

Para o técnico Didier Deschamps, a partida marca ainda um recorde pessoal: será seu 25º jogo no comando dos Bleus em Mundiais, igualando a antiga marca do alemão Helmut Schön.

Um Marrocos diferente do de 2022

Do outro lado, os marroquinos chegam transformados.

O time que encantou o mundo em 2022 com um estilo conservador, de bloco compacto e contra-ataques letais, mudou de filosofia. O técnico Walid Regragui, que comandou a campanha do quarto lugar no Catar, foi substituído por Mohamed Ouahbi às vésperas do Mundial de 2026.

Ouahbi, que dirigia a seleção sub-20 marroquina, implementou um estilo mais ofensivo, com jovens na base do time — a lista para 2026 trouxe 17 nomes diferentes da de 2022.

Ainda assim, o Marrocos manteve a capacidade de neutralizar favoritos, como mostrou ao golear o Canadá por 3 a 0 nas oitavas. Com a vaga, a seleção se tornou a primeira africana da história a alcançar as quartas de final em Copas consecutivas.

Como as duas seleções chegaram

A França fez campanha perfeita: venceu as cinco partidas até aqui, com 14 gols marcados e apenas dois sofridos.

Na fase de grupos, superou Senegal (3 a 1), Iraque (3 a 0) e Noruega (4 a 1); no mata-mata, eliminou a Suécia (3 a 0) e o Paraguai (1 a 0), este com gol de pênalti de Kylian Mbappé, principal referência ofensiva da equipe.

O Marrocos, comandado em campo pelo lateral Achraf Hakimi, avançou com autoridade nas oitavas e aposta na organização defensiva e nas transições rápidas para surpreender.

O vencedor do duelo enfrentará na semifinal quem passar de Espanha e Bélgica, que se enfrentam na sexta-feira, 10.

Onde assistir a França x Marrocos?e

A partida tem transmissão no Brasil pela CazéTV, pela Rádio Bandeirantes e pela BandNews FM. O jogo começa às 17h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 9 de julho.