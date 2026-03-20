Flamengo x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Luso Brasileiro pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino; duelo reúne duas equipes com mesma pontuação e em briga direta pela parte de cima da tabela

Flamengo: recebe o Cruzeiro em confronto direto pelo Brasileirão Feminino

Flamengo: recebe o Cruzeiro em confronto direto pelo Brasileirão Feminino

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Publicado em 20 de março de 2026 às 00h01.

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na sexta-feira, 20, às 21h, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 4ª rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino A1. Veja onde assistir e prováveis escalações.

Como chega o Flamengo para o confronto

O Flamengo chega para a partida na 4ª colocação, com 7 pontos em 3 jogos, depois de duas vitórias e um empate. A campanha Rubro-negra até aqui tem 6 gols marcados e 3 sofridos.

Na última rodada a equipe empatou por 1 a 1 com o Botafogo no Nilton Santos, buscando a igualdade no segundo tempo com Layza Cavalcanti. O Flamengo teve mais posse, empurrou o rival para trás em boa parte do jogo e criou com frequência em bolas paradas e pelo lado esquerdo, sobretudo com Jucinara e Fernanda. O setor ofensivo tem mostrado variedade, e a equipe começou o campeonato invicta.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

A Raposa inicia a rodada em 2º lugar, também com 7 pontos em 3 jogos. A equipe soma 2 vitórias e 1 empate, com 6 gols marcados e 2 sofridos, números que a colocam à frente do Flamengo no saldo de gols.

Na 3ª rodada, venceu o  classico contra o Atlético Mineiro por 3 a 1, de virada, também na Arena do Jacaré, em resultado que manteve o time na vice-liderança. Depois de sair atrás, a equipe virou com gols de Byanca Brasil, Ravenna e Marília. A atacante Byanca Brasil, inclusive, aparece na artilharia do campeonato com 3 gols após três rodadas.

Onde assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo pelo Brasileirão Feminino

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Celso Silva)
Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Layza Cavalcanti e Jucinara; Letícia, Djeni e Ju Ferreira; Mariana, Fernanda e Cristiane.

Cruzeiro (Técnico: Jonas Urias)
Camila Rodrigues; Tainara, Isabela e Paloma Maciel; Gisseli, Vanessa, Calhau e Gaby Soares; Letícia Ferreira, Byanca Brasil e Rafa Levis.

