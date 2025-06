Mbappé investiu milhões em esporte inusitado; descubra o motivo

Em um movimento surpreendente que une o mundo do futebol de elite ao da vela de alta velocidade, Kylian Mbappé, astro do Real Madrid e da seleção francesa, anunciou um investimento milionário na equipe francesa do SailGP.

A iniciativa, formalizada por meio da sua empresa, Coalition Capital, e da sua associação, Inspired by KM (IBKM), demonstra o interesse crescente do atleta em diversificar seus investimentos e, principalmente, em promover impacto social por meio do esporte.

Mbappé investe no SailGP e apoia causas sociais

O SailGP, conhecido como a "Fórmula 1 do mar", reúne 12 equipes nacionais que competem em catamarãs de fibra de carbono ultramodernos, capazes de atingir velocidades superiores a 100 km/h.

A entrada de Mbappé para o projeto, que ocorreu em março, junta-se a outros nomes de peso que investem no campeonato, como o tetracampeão de Fórmula 1 Sebastian Vettel e os atores Hugh Jackman e Ryan Reynolds. Russell Coutts, CEO do SailGP, expressou grande entusiasmo com a chegada de Mbappé, ressaltando sua influência global e seu poder de inspiração para os fãs de esporte.

O valor das franquias está crescendo rapidamente, com estimativas de que equipes possam valer até US$ 100 milhões em breve.

Para Mbappé, o investimento vai além do retorno financeiro. A parceria com a equipe francesa, liderada pelo experiente velejador Quentin Delapierre, visa promover ações sociais e educacionais para jovens.

A IBKM, fundada em 2020, tem como missão inspirar jovens a acreditar em seus sonhos, oferecendo apoio nas áreas esportiva, educacional e cultural. O jogador pretende promover encontros entre os jovens da sua fundação e a equipe de vela, proporcionando experiências únicas e a oportunidade de aprender sobre valores como dedicação, trabalho em equipe e superação.

Paralelos entre futebol e vela: paixão pelo esporte

Apesar de admitir que ainda está aprendendo sobre o mundo da vela, Mbappé demonstra grande entusiasmo com o novo desafio. O atacante vê semelhanças entre o futebol e o SailGP, como a paixão pelo esporte, a obsessão por detalhes e a dedicação total. A equipe francesa, conhecida como "Les Bleus", tem se destacado na competição, inclusive com o recorde de velocidade da competição, alcançando 99,94 km/h em 2022.

O investimento de Mbappé na equipe francesa do SailGP é um exemplo de como atletas de alto nível podem utilizar sua influência e recursos para promover o esporte e impactar positivamente a vida de jovens. A iniciativa demonstra a visão de futuro do jogador, que busca construir um legado que vá além dos campos de futebol.

Mbappé: Um legado fora dos campos

A iniciativa de Mbappé no SailGP reflete uma visão além do campo de futebol. Ele está investindo em um esporte inovador e de alta performance, ao mesmo tempo em que utiliza sua visibilidade para inspirar gerações futuras.

Esse movimento vai ao encontro de uma crescente tendência de atletas de elite buscando deixar um legado significativo em áreas além das competições esportivas. O jogador busca construir um legado que inspire jovens a superar desafios, seja no esporte ou na vida cotidiana, e que também contribua para o crescimento de novas disciplinas esportivas.