Quanto custa para implementar IA em uma PME?

RESUMO ＋ Uma PME com 20 funcionários pode gastar entre R$ 8,4 mil e R$ 52,8 mil por ano com assinaturas de inteligência artificial, segundo simulação do planejador financeiro Henrique Soares. O retorno depende de ganhos mensuráveis de produtividade e da consideração de custos adicionais. Segurança dos dados e integração com sistemas existentes também influenciam a contratação.

Uma pequena ou média empresa (PME) com 20 funcionários pode gastar entre R$ 8,4 mil por ano com planos básicos e R$ 52,8 mil com assinaturas premium de inteligência artificial. A estimativa foi elaborada por Henrique Soares, planejador financeiro CFP pela Planejar, considerando diferentes plataformas e modalidades de contratação voltadas ao uso profissional.

O levantamento inclui Canva, ChatGPT Business, Claude Team e Perplexity Enterprise Pro. Os preços considerados partem de R$ 35 mensais para o Canva e chegam ao equivalente a R$ 220 por usuário no Perplexity Enterprise Pro, que custa US$ 40 por licença. Para o ChatGPT Business e o Claude Team, a simulação considera R$ 110 mensais por usuário em contratos anuais.

Com o dólar cotado a R$ 5,50, a despesa total estimada varia de R$ 700 a R$ 4.400 por mês. O cálculo considera apenas as assinaturas e não inclui treinamento, integração de sistemas ou adaptação dos processos internos. Esses gastos adicionais dependem das necessidades de cada organização e devem ser contabilizados separadamente.

Como calcular o retorno

Para dimensionar os benefícios financeiros, Soares recomenda mapear as tarefas que podem ser realizadas com apoio da tecnologia e estimar os efeitos sobre a operação. “É importante identificar quais atividades serão beneficiadas, quanto tempo poderá ser economizado e, principalmente, como esse ganho de produtividade poderá se transformar em resultado financeiro para a empresa”, afirma.

Uma simulação ajuda a calcular o ponto de equilíbrio das assinaturas. Com 20 licenças de R$ 110 mensais, a despesa chega a R$ 2.200. Se cada hora de trabalho representar um custo hipotético de R$ 40, será necessário gerar um benefício econômico equivalente a 55 horas mensais para cobrir esse valor, o equivalente a duas horas e 45 minutos por funcionário.

O tempo liberado, porém, precisa produzir efeitos mensuráveis para representar retorno financeiro. “Economizar tempo não significa necessariamente economizar dinheiro. Para que exista retorno financeiro, essa produtividade adicional precisa contribuir efetivamente para reduzir despesas, ampliar a capacidade de atendimento ou gerar novas receitas”, afirma Soares.

Se a adoção das ferramentas gerar R$ 4 mil mensais em economia ou margem de contribuição adicional, por exemplo, o saldo será de R$ 1.800 após o pagamento das licenças, sem considerar os custos de implementação. A contratação gradual, começando por uma equipe menor, é outra possibilidade para acompanhar os resultados antes de ampliar o número de usuários.

Segurança e governança dos dados

O uso corporativo da inteligência artificial também envolve o controle das informações inseridas nas plataformas. Cassiano Piekarski, CEO e cofundador da Inbix, empresa especializada na implantação de inteligência artificial em processos empresariais e na capacitação de equipes, aponta que funcionários podem utilizar contas individuais sem seguir uma política comum, o que dificulta a padronização das práticas e a administração dos acessos.

“Talvez o primeiro motivo para pensar numa conta paga seja estruturar a governança e a segurança dos dados da operação”, aponta Piekarski. Os recursos disponíveis variam de acordo com o fornecedor e o plano, por isso a contratação exige verificar as condições de privacidade, os controles administrativos e as regras aplicáveis aos dados corporativos.

A organização do uso também depende da preparação das equipes e da definição de processos internos. Na avaliação de Piekarski, projetos estruturados exigem tempo para produzir resultados. “Pela minha experiência, isso não acontece em menos de seis meses dentro de uma empresa, do início da implantação estruturada até os primeiros resultados dos projetos”, diz.

Integração orienta a escolha

A seleção de uma plataforma pode começar pelo ambiente tecnológico já adotado pela companhia. “A primeira coisa que eu pergunto é onde a pessoa já trabalha hoje, e a escolha começa daí”, afirma Piekarski. A recomendação considera os aplicativos utilizados pelas equipes e as possibilidades de conexão com as soluções de inteligência artificial.

De acordo com ele, organizações que trabalham com ferramentas do Google ou da Microsoft, por exemplo, podem examinar a compatibilidade entre esses ambientes e as plataformas avaliadas. A integração com documentos, sistemas de relacionamento com clientes e outros aplicativos pode influenciar a utilização dos recursos e sua incorporação às rotinas profissionais.

Entre as funcionalidades disponíveis estão pesquisa aprofundada, conexão com aplicativos e automação de tarefas. Na avaliação de Piekarski, como a oferta varia entre fornecedores e modalidades de assinatura, a comparação envolve preços, recursos incluídos, condições de segurança e compatibilidade com as necessidades operacionais da companhia.