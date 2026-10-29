Paris Jackson acusa gestor da herança do pai de 'incompetência' e quer cortar pagamento milionário

A fortuna deixada por Michael Jackson virou motivo de uma nova briga na Justiça. Paris Jackson, filha do Rei do Pop, acusa John Branca, responsável por administrar o patrimônio do cantor desde sua morte, em 2009, de incompetência e quer reduzir o valor milionário que ele recebe pelo trabalho.

Segundo o site TMZ, Paris afirma que Branca cometeu falhas na prestação de contas e deixou de apresentar documentos financeiros importantes. Por isso, a artista pede que a Justiça reduza de 15% para 10% a porcentagem que ele recebe sobre as receitas do espólio ligadas ao entretenimento.

Paris Jackson questiona pagamento de US$ 109 milhões

Nos documentos judiciais, Paris afirma que Branca apresentou relatórios financeiros atrasados ou incompletos, apesar de solicitar autorização para pagamentos milionários relacionados à administração do patrimônio.

Segundo a filha do cantor, o administrador pediu aprovação para US$ 109,2 milhões, valor que inclui remunerações destinadas aos coexecutores do espólio e a um escritório de advocacia.

Paris considera incompatível o volume de recursos solicitado com as supostas falhas no cumprimento das obrigações financeiras. Na ação, sua defesa argumenta que a diferença entre a remuneração recebida e a alegada incompetência do administrador é intolerável.

A artista também solicita que o espólio arque com seus honorários advocatícios e demais despesas judiciais. Segundo sua defesa, a iniciativa busca ampliar a transparência sobre a administração dos recursos e beneficiar os herdeiros.

Administração da herança contesta acusações

Representantes do espólio de Michael Jackson rejeitaram as acusações e afirmaram que o pedido apresentado por Paris carece de fundamento.

Segundo a defesa, os administradores abriram mão da remuneração específica pelo exercício da função de executores desde o início da gestão. Eles recebem uma taxa de administração separada, autorizada pela Justiça, pelos serviços prestados aos negócios do cantor.

O espólio também contesta as alegações sobre atrasos na prestação de contas. De acordo com os representantes, os relatórios referentes a 2023 e 2024 já foram apresentados, enquanto os documentos relativos a 2025 e 2026 ainda estão dentro dos prazos estabelecidos.

Em resposta, um porta-voz de Paris afirmou que o pedido judicial se refere justamente à taxa de administração e reiterou que Branca teria descumprido prazos determinados para fornecer informações financeiras aos herdeiros.

Disputa judicial envolve pagamentos anteriores

O conflito entre Paris Jackson e os responsáveis pelo patrimônio do pai já havia chegado à Justiça em outras ocasiões.

Em maio de 2026, uma decisão judicial determinou a devolução de US$ 625 mil em bônus pagos a advogados externos que prestaram serviços ao espólio. A Justiça considerou que a documentação apresentada era insuficiente para justificar os pagamentos.

A decisão representou uma vitória para Paris, que vinha questionando despesas relacionadas à administração da fortuna.

Em setembro, a cantora também solicitou aproximadamente US$ 1,17 milhão em honorários advocatícios e despesas legais, pedido contestado pelos representantes do espólio.

Qual é o valor da fortuna de Michael Jackson?

Desde a morte de Michael Jackson, em junho de 2009, a administração de seu patrimônio envolve receitas provenientes de direitos musicais, licenciamento de imagem e outros negócios ligados à carreira do artista.

John Branca, que trabalhou com o cantor durante décadas, afirma ter participado da recuperação financeira do espólio, que enfrentava dívidas de centenas de milhões de dólares e passou a ser avaliado em cerca de US$ 2 bilhões.

Paris Jackson e seus irmãos, Prince Jackson e Bigi Jackson, estão entre os beneficiários do patrimônio deixado pelo pai.

Ainda segundo o TMZ, um relatório financeiro apresentado em outubro indicou que Paris recebeu aproximadamente US$ 6,3 milhões em benefícios ao longo de 2024, incluindo despesas relacionadas a impostos e custos jurídicos.