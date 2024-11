Fórmula 1: Verstappen conquista 4° título consecutivo; Russell vence etapa

O belga Max Verstappen, da Red Bull, confirmou seu quarto título consecutivo na Fórmula 1 após terminar em quinto lugar no Grande Prêmio de Las Vegas, realizado neste domingo, 24.

Com o resultado, o piloto alcançou uma vantagem definitiva de 64 pontos sobre Lando Norris, tornando-se matematicamente campeão da temporada.

A vitória na etapa ficou com George Russell, da Mercedes, que liderou de ponta a ponta. O britânico conquistou sua terceira vitória na carreira e a segunda na temporada 2024, completando um fim de semana perfeito para a equipe alemã, que também viu Lewis Hamilton cruzar a linha de chegada em segundo, consolidando a dobradinha.

Carlos Sainz, da Ferrari, completou o pódio, enquanto Charles Leclerc ficou em quarto. Verstappen, sem necessidade de arriscar, garantiu o quinto lugar, suficiente para assegurar seu tetracampeonato.

Legado de Verstappen

Com o título, Verstappen se junta a Nelson Piquet e Keke Rosberg como os únicos pilotos a conquistarem um campeonato mundial em Las Vegas. Piquet e Rosberg alcançaram o feito nas edições realizadas no Caesars Palace nos anos 1980.

O tetracampeonato reforça o domínio de Verstappen na Fórmula 1 moderna. Ele somou pontos em todas as etapas de 2024, mostrando consistência e controle sobre os adversários. Apesar de não brilhar no GP de Las Vegas, sua superioridade ao longo do campeonato garantiu mais um troféu para sua coleção.

Classificação final do GP de Las Vegas

George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes), +7.313 Carlos Sainz (Ferrari), +11.906 Charles Leclerc (Ferrari), +14.283 Max Verstappen (Red Bull), +16.582 Lando Norris (McLaren), +43.385 Oscar Piastri (McLaren), +51.365 Nico Hülkenberg (Haas), +59.808 Yuki Tsunoda (Red Bull), +1’02.808 Sergio Pérez (Red Bull), +1’03.114

A temporada 2024 se encerra no Grande Prêmio de Abu Dhabi, onde as equipes buscarão fechar o ano com chave de ouro.