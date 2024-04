F1 divulga calendário de 2025 com 24 etapas; veja quando será o GP de São Paulo

A temporada de Fórmula 1 de 2024 já começou e os fãs de corrida têm um novo motivo para celebrar, pois foi divulgada pela FIA nesta semana a programação para o próximo ano.

Em 2025, a principal disputa do automobilismo contará com 24 etapas, com o GP da Austrália em 16 de março. A temporada também será especial por celebrar o 75º aniversário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA.

“2025 será um ano marcante, celebrando o 75º aniversário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA. É esse legado e experiência que nos permitem entregar um calendário tão sólido”, declarou Stefano Domenicali, CEO da F1, em comunicado à imprensa.

E acrescentou: “Mais uma vez, visitaremos 24 circuitos incríveis ao redor do mundo, proporcionando corridas de alto nível, hospitalidade e entretenimento, que serão apreciados por milhões de fãs em todo o mundo.”

A expectativa do retorno da Austrália como a corrida de abertura da temporada da F1 remonta a 2022, quando o contrato para a etapa foi renovado. Embora tenha sido confirmada como a primeira corrida do ano, a categoria optou por manter o Bahrein, seguindo a mesma decisão dos anos anteriores: 2023, 2022 e 2021.

Por outro lado, o calendário de 2025 tem poucas mudanças em relação ao deste ano; as cinco primeiras corridas continuam na porção oriental do mundo, entre a Oceania e a Ásia. Já as etapas foram reorganizadas entre si, e a F1 visitará o Bahrein e a Arábia Saudita depois de passar pela Austrália, China e Japão.

A fase europeia do calendário começa oficialmente com o GP da Emilia-Romagna em 18 de maio, com intervalos para duas viagens para as Américas - com os GPs de Miami e Canadá, respectivamente, em 4 de maio e 15 de junho.

A partir do Azerbaijão, em 21 de setembro, a F1 retorna à Ásia para o GP de Singapura e depois inicia sua campanha no continente americano, com corridas nos Estados Unidos, México, Brasil e Las Vegas. A temporada termina com o GP do Catar em 30 de novembro e, finalmente, Abu Dhabi, em 7 de dezembro.

O ano de 2025 também marcará o último GP da Espanha no Circuito de Barcelona-Catalunha; a partir de 2026, a corrida espanhola será realizada em um circuito de rua em Madrid, capital do país.

As datas das corridas sprint, provas curtas que ocorrem no sábado e concedem até oito pontos para os oito pilotos mais rápidos, ainda não foram reveladas. Em 2024, haverá seis delas: a primeira no próximo fim de semana no GP da China e outras cinco, incluindo uma no GP de São Paulo.

A expectativa para a temporada de F1 de 2025 gira em torno da possível mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari: no próximo ano, o britânico de 39 anos deixará a Mercedes após mais de uma década de parceria, na qual conquistou seis campeonatos mundiais, enquanto a equipe garantiu oito títulos de construtores.

Quando será o GP de São Paulo?

O GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, está agendado para 9 de novembro.

Confira a seguir o calendário da F1 2025