Advogado troca carreira por cerveja e churrasco. Hoje fatura R$ 200 mil por mês

O que começou como um hobby hoje se transforma em um produto internacionalmente premiado. No ABC Paulista, a Menze Brewing Co. se prepara para representar o Brasil em um campeonato mundial de churrasco no Texas.

A história começa com um pai, um filho, cerveja e uma panela de 10 litros no litoral de São Paulo. Hoje, já envolve uma equipe de 16 pessoas, mais de 3.000 clientes atendidos por mês e planos de expansão que vão de novos rótulos a uma marca de lifestyle focada em churrasco.

O primeiro brinde

Ao lado do pai, Paulo, o fundador Leandro Menze descobriu a cerveja artesanal por volta de 2015, quando começaram a testar receitas em casa.

Os primeiros lotes saíram em uma panela de 10 litros em Itanhaém, no litoral paulista. A qualidade ainda oscilava, mas a dupla insistiu em estudar e se profissionalizar.

Um curso em São Caetano do Sul marcou a virada, com a produção migrando para a cidade e o volume aumentando para 40 litros por brassagem (etapa na fabricação de cerveja).

Com o tempo, as brassagens caseiras viraram rotina em São Caetano: encontros com amigos, degustações informais e experimentação de estilos.

Foi na pandemia, quando as reuniões presenciais deixaram de existir, que a demanda mudou de patamar — os amigos passaram a pedir para comprar a cerveja, e o que era passatempo virou oportunidade de negócio.

Os desafios

Até janeiro de 2025, Leandro conciliou duas vidas: a de advogado, na carreira formal, e a de empreendedor, à frente da cervejaria. Ele e os sócios iniciais (dois contadores) começaram com um investimento de R$ 10 mil, suficiente para uma primeira produção de 500 litros, compra de barris, criação da marca e desenvolvimento dos rótulos.

A história, no entanto, seguiu o roteiro clássico do pequeno empreendedor brasileiro: muita burocracia fiscal e legal, pouco capital e uma jornada dupla exaustiva.

Durante anos, o dia terminava no escritório e recomeçava na rua, com o trio batendo de porta em porta para vender chope, divulgar a marca e garantir a próxima produção.

Em 2025, a conta não fechou mais: Leandro decidiu deixar a carreira jurídica e focar 100% na Menze. Poucos meses depois, essa aposta seria impulsionada por um prêmio improvável.

Mais uma rodada

De lá para cá, a Menze se consolidou como um pequeno polo gastronômico em São Caetano do Sul.

O bar, inaugurado em setembro de 2023, funciona ao ar livre, com mesas de madeira rústica aos pés de uma mangueira de mais de 50 anos — árvore que fornece a fruta usada em uma das receitas sour da casa.

No cardápio, churrasco com pegada de American barbecue, influências alemãs e criações autorais, enquanto as torneiras de chope são abastecidas com rótulos próprios que já passam de dez lançamentos.

Foi nesse cenário que entrou em cena o hambúrguer premiado. Em 2025, a Menze venceu a categoria de hambúrguer na Steak Cookoff Association (SCA), organização americana que promove competições de churrasco e gastronomia.

O primeiro lugar rendeu à marca a classificação para o campeonato mundial da SCA no Texas, em março de 2026, onde a equipe vai competir em três categorias: costela, acompanhamentos e steak.

Lanche premiado da Menze Brewing: prato leva marca brasileira para competição internacional em março

A premiação marcou uma virada brusca no caixa: entre outubro e dezembro, o faturamento saltou mais de 300% em relação ao mesmo período de 2024.

Outubro de 2025 registrou R$ 183,1 mil em vendas, alta de 234% em relação ao mês anterior;

Em novembro, o faturamento chegou a R$ 237,6 mil, crescimento de quase 30% na base mensal;

Dezembro manteve a casa acima de R$ 235 mil , consolidando um novo nível de receita

Esse salto financeiro se refletiu na estrutura. Em poucos meses, a equipe cresceu de 3 para 16 funcionários, o bar passou a receber mais de 3.000 clientes por mês e as vendas mensais passaram a superar 1.000 litros de cerveja apenas na unidade própria.

Planos para 2026

Para 2026, a meta oficial da Menze Brewing Co. é crescer cerca de 20% em faturamento, combinando expansão da marca e maior presença em bares e restaurantes da Grande São Paulo.

A estratégia inclui buscar novos parceiros com visão alinhada, tanto na distribuição da cerveja quanto em futuros acordos para ampliar a capacidade produtiva.

Ao mesmo tempo, a Menze acelera fora do copo. A marca pretende fortalecer uma linha própria de molhos, temperos e produtos para churrasco, aproveitando a sinergia com a operação de grelha e defumador sob liderança do sócio Iwan Kulajew.

A ideia é posicionar a cervejaria como um centro completo de experiência em churrasco e cultura cervejeira, com extensão para bonés, moletons, corta-ventos e outras peças de vestuário em uma marca de lifestyle voltada ao público que frequenta o bar.

“O Brasil não é só praia e carnaval; temos um dos melhores churrascos do planeta. Representar o país no Texas é uma forma de mostrar isso”, diz Leandro.