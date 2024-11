Ayrton Senna ganha edição exclusiva de Funko Pop! em parceria com a Candide

A marca de brinquedos Candide, em parceria com a Funko, anunciou o lançamento de três versões do boneco Funko Pop! em homenagem ao piloto Ayrton Senna. A ação marca a celebração dos 30 anos do legado de Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, e é uma das várias iniciativas que estão sendo realizadas em sua memória ao longo de 2024.

Os três Funkos Pop! retratam momentos icônicos da carreira de Senna. Dois modelos são inspirados nas equipes Lotus e McLaren, com os tradicionais macacões e capacetes usados pelo piloto. O terceiro, um modelo 'Funko Rides', traz uma réplica detalhada do carro Lotus 99T, utilizado por Senna durante a temporada de 1987, quando conquistou vitórias, incluindo uma no circuito de Detroit.

A parceria entre a Candide e a Funko busca oferecer aos fãs de Senna uma forma de se conectar com o legado do piloto. Segundo Bruno Verea, diretor de marketing da Candide, "Senna não foi apenas um piloto, ele foi um exemplo de dedicação, superação e generosidade".

A coleção será vendida oficialmente a partir de dezembro, com um lançamento antecipado na CCXP24, onde os visitantes poderão adquirir os Funkos Pop! em quantidade limitada no estande da marca. Além disso, a exposição contará com o capacete e o macacão de Senna usados durante a temporada de 1987.

"A figura do Ayrton Senna transcende o automobilismo, inspirando gerações a buscarem sempre sua melhor versão e nunca desistirem dos seus sonhos. Com o Funko Pop, damos aos fãs a oportunidade de levar um pedaço desses valores para suas casas, celebrando o legado de um dos maiores ícones do esporte mundial”, diz Bianca Senna, sobrinha de Ayrton e CEO da Senna Brands, empresa que gerencia a imagem e as marcas do piloto.

Licenciamento e expansão da marca Senna

O lançamento da Candide e da Funko Pop! também se insere no contexto de uma estratégia mais ampla de licenciamento da Senna Brands, Desde sua criação, a marca tem explorado uma série de parcerias com empresas, como Audi, Lego, Ducati, Shell e Puma.

De acordo com Thiago Fernandes, COO da Senna Brands, a chamada 'etiqueta Senna' já movimentou cerca de 1,2 bilhão de dólares nos últimos 30 anos, com mais de 50% desse valor proveniente de licenciamentos.

A estratégia inclui desde itens colecionáveis, como o Funko Pop!, até produtos como bonés, relógios de luxo, motocicletas e até mesmo uma série documental sobre o piloto na Netflix. O objetivo é manter a relevância de Senna para novas gerações, além de fidelizar o público que já é fã do piloto.

“Esse é um grande projeto de longo prazo, que começou em 2018, com o objetivo de reposicionar a relevância da marca e fortalecer as parcerias de licenciamento. A ideia é maximizar o relacionamento com o público já existente, ao mesmo tempo em que se criam conexões com as novas gerações”, afirmou Fernandes em reportagem da EXAME.

A Senna Brands tem se tornado uma referência no Brasil, país que figura entre os seis maiores mercados do mundo em faturamento com licenciamento de marcas. Em 2023, o setor movimentou R$ 23,2 bilhões, com destaque para segmentos como confecção, brinquedos e produtos de cuidados pessoais, segundo a Associação Brasileira de Licenciamento (Abral).

Como conseguir o Funko Pop! do Senna

A partir da segunda semana de dezembro, os Funkos Pop! de Ayrton Senna estarão disponíveis nas lojas e e-commerce da Candide a partir de R$ 199,99. Os modelos serão vendidos nas seguintes versões:

Boneco Funko Pop! Racing McLaren - Ayrton Senna: essa versão do piloto retrata Senna segurando seu icônico capacete e usa o famoso macacão vermelho da McLaren, equipe pela qual conquistou três títulos mundiais nos anos de 1988, 1990 e 1991 (R$ 199,99).

Boneco Funko Pop! Racing Lotus - Ayrton Senna: com o capacete clássico e o macacão amarelo, essa figura homenageia um dos momentos mais marcantes da carreira de Senna, quando conquistou sua primeira vitória no prestigiado circuito de Mônaco, em 1987 (R$ 249,99).

Boneco Funko Pop! Rides Deluxe Lotus - Ayrton Senna: nesse modelo especial, Senna está no lendário carro de Fórmula 1, o Lotus 99T, que na época foi equipado com a inovadora suspensão ativa. Foi com este carro que Senna conquistou algumas vitórias, entre elas sua última pela Lotus, no circuito de Detroit em 1987 (R$ 499,99).