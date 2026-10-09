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Fórmula 1: veja horários e onde assistir à Sprint em Singapura

Última corrida sprint do ano acontece neste sábado, 10; confira como ficou o grid da Fórmula 1

Fórmula 1: confira a classificação para a corrida sprint deste fim de semana (Nelson ALMEIDA/AFP)

Fórmula 1: confira a classificação para a corrida sprint deste fim de semana (Nelson ALMEIDA/AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 13h29.

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A Fórmula 1 está no Circuito Urbano de Marina Bay para mais Grande Prêmio de Singapura, marcado entre os dias 9 e 11 de outubro. A movimentação em pista começou na última sexta-feira, porém a primeira corrida do fim de semana será neste sábado, com a Sprint.

Conhecido por seu calor intenso, GP de Singapura promete ser um dos mais desafiadores do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou risco durante todo o fim de semana e acionou medidas obrigatórias de resfriamento para todas as equipes.

Que horas é a Sprint de Singapura?

A sessão de Sprint 1 do Grande Prêmio de Singapura será às 10h, no horário de Brasília.

Como ficou o grid segundo a classificação da Sprint?

A classificação para a corrida Sprint, que aconteceu nesta sexta-feira, ficou da seguinte forma:

  • Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1:31.156
  • George Russell (Mercedes) - 1:31.276 (+0.120)
  • Charles Leclerc (Ferrari), 1:31.399 (+0.243)
  • Oscar Piastri (McLaren) - 1:31.454 (+0.298)
  • Lando Norris (McLaren) -1:31.587 (+0.431)
  • Lewis Hamilton (Ferrari) - 1:31.702 (+0.546)
  • Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:31.849 (+0.693)
  • Liam Lawson (Racing Bulls) - 1:32.341 (+1.185)
  • Isack Hadjar (Red Bull Racing) - s/tempo
  • Pierre Gasly (Alpine) - s/tempo
  • Franco Colapinto (Alpine) - 1:33.249 (+2.093)
  • Nico Hulkenberg (Audi) - 1:33.420 (+2.264)
  • Oliver Bearman (Haas F1 Team) - 1:33.423 (+2.267)
  • Gabriel Bortoleto (Audi) - 1:33.466 (+2.310)
  • Fernando Alonso (Aston Martin) - 1:33.734 (+2.578)
  • Esteban Ocon (Haas F1 Team) - 1:34.368 (+3.212)
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1:35.136 (+3.980)
  • Lance Stroll (Aston Martin) - 1:35.662 (+4.506)
  • Alexander Albon (Williams) - 1:36.130 (+4.974)
  • Sergio Perez (Cadillac) - 1:37.830 (+6.674)
  • Valtteri Bottas (Cadillac) - 1:36.868 (+5.712)
  • Carlos Sainz (Williams) - 1:37.376 (+6.220)

Onde assistir ao GP de Singapura?

Todas as sessões, incluindo a corrida Sprint, poderão ser acompanhadas por meio do SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.

O Grande Prêmio de Singapura também será transmitido pela TV aberta Globo.

Confira a programação completa do GP de Singapura:

Sexta-feira, 9 de outubro

  • Treino livre 1 - 5h30 (de Brasília)
  • Classificação sprint - 9h30 (de Brasília)

Sábado, 10 de outubro

  • Corrida sprint - 6h (de Brasília)
  • Classificação - 10h (de Brasília)

Domingo, 11 de outubro

  • Corrida - a partir das 9h (de Brasília)
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