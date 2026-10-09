Fórmula 1: veja horários e onde assistir à Sprint em Singapura

A Fórmula 1 está no Circuito Urbano de Marina Bay para mais Grande Prêmio de Singapura, marcado entre os dias 9 e 11 de outubro. A movimentação em pista começou na última sexta-feira, porém a primeira corrida do fim de semana será neste sábado, com a Sprint.
Conhecido por seu calor intenso, GP de Singapura promete ser um dos mais desafiadores do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou risco durante todo o fim de semana e acionou medidas obrigatórias de resfriamento para todas as equipes.
Que horas é a Sprint de Singapura?
A sessão de Sprint 1 do Grande Prêmio de Singapura será às 10h, no horário de Brasília.
Como ficou o grid segundo a classificação da Sprint?
A classificação para a corrida Sprint, que aconteceu nesta sexta-feira, ficou da seguinte forma:
- Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1:31.156
- George Russell (Mercedes) - 1:31.276 (+0.120)
- Charles Leclerc (Ferrari), 1:31.399 (+0.243)
- Oscar Piastri (McLaren) - 1:31.454 (+0.298)
- Lando Norris (McLaren) -1:31.587 (+0.431)
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 1:31.702 (+0.546)
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:31.849 (+0.693)
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 1:32.341 (+1.185)
- Isack Hadjar (Red Bull Racing) - s/tempo
- Pierre Gasly (Alpine) - s/tempo
- Franco Colapinto (Alpine) - 1:33.249 (+2.093)
- Nico Hulkenberg (Audi) - 1:33.420 (+2.264)
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) - 1:33.423 (+2.267)
- Gabriel Bortoleto (Audi) - 1:33.466 (+2.310)
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 1:33.734 (+2.578)
- Esteban Ocon (Haas F1 Team) - 1:34.368 (+3.212)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1:35.136 (+3.980)
- Lance Stroll (Aston Martin) - 1:35.662 (+4.506)
- Alexander Albon (Williams) - 1:36.130 (+4.974)
- Sergio Perez (Cadillac) - 1:37.830 (+6.674)
- Valtteri Bottas (Cadillac) - 1:36.868 (+5.712)
- Carlos Sainz (Williams) - 1:37.376 (+6.220)
Onde assistir ao GP de Singapura?
Todas as sessões, incluindo a corrida Sprint, poderão ser acompanhadas por meio do SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.
O Grande Prêmio de Singapura também será transmitido pela TV aberta Globo.
Confira a programação completa do GP de Singapura:
Sexta-feira, 9 de outubro
- Treino livre 1 - 5h30 (de Brasília)
- Classificação sprint - 9h30 (de Brasília)
Sábado, 10 de outubro
- Corrida sprint - 6h (de Brasília)
- Classificação - 10h (de Brasília)
Domingo, 11 de outubro
- Corrida - a partir das 9h (de Brasília)