Coca-Cola anuncia US$ 7 bilhões em investimentos na América Latina: 'Estamos só começando'

Bruno Pietracci, presidente da Coca-Cola na América Latina: "No ano dos 100 anos no México, a gente está planejando os próximos 100 anos" (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12h47.
Mesmo depois de 140 anos de história, a Coca-Cola acredita que ainda há muito espaço para crescer. A multinacional, que está presente em mais de 200 países e territórios, prepara uma nova fase de expansão na América Latina, com investimentos bilionários, novos produtos e estratégias para conquistar consumidores em diferentes mercados.
Entre os planos estão US$ 6 bilhões em investimentos no México e US$ 1 bilhão no Peru, previstos para um período de cinco anos, além dos R$ 30 bilhões já anunciados para o Brasil até 2030.
Em entrevista exclusiva à EXAME, realizada na sede da Coca-Cola, no Rio de Janeiro, Bruno Pietracci, presidente da Coca-Cola na América Latina, afirma que a companhia pretende aproveitar a força de suas marcas e a experiência de seus parceiros engarrafadores para acelerar o crescimento na região.
"Nós, em conjunto com os nossos sócios fabricantes, temos renovado o nosso apetite para investimento na América Latina", afirma Pietracci. "Apesar de termos um negócio bastante sólido aqui, a gente sempre acredita que o melhor está pela frente."
Para o executivo brasileiro, que já passou por operações da companhia na Colômbia e na África, o crescimento dependerá da capacidade de inovar, ampliar a distribuição e adaptar produtos às preferências de cada mercado.
A história da Coca-Cola na América Latina começou em 1906, no Panamá, com o início das operações de engarrafamento da bebida. Desde então, a multinacional ampliou sua presença pela região e, 120 anos depois, atua em 40 mercados latino-americanos, incluindo países e territórios do Caribe.
“Celebramos 120 anos no Panamá, 100 anos no México e 85 anos no Brasil”, diz Pietracci.
E, mesmo com mais de um século de presença na região e reunindo dois dos maiores mercados (México como 2º maior mercado da Coca-Cola no mundo, e o Brasil em 4ª lugar), Pietracci acredita que a multinacional está apenas no início de uma nova fase e por isso define em uma palavra o momento de sua gestão na região.
"Oportunidade. Porque a gente está só começando", afirma o presidente.
O México ocupa uma posição estratégica nos negócios da Coca-Cola. Segundo Pietracci, o sucesso mexicano está diretamente relacionado à força dos parceiros engarrafadores e à capacidade de manter investimentos mesmo em momentos de instabilidade econômica.
"A grande receita do México foi um grupo de famílias empreendedoras que assumiram o desafio de levar a Coca-Cola e os seus produtos a cada esquina do país e um grupo de executivos que se encarregou de fazer uma marca que já tem 140 anos no mundo e 100 anos no México continuar sempre jovem e sempre relevante para as novas gerações", diz.
O executivo destaca que o mercado mexicano manteve sua capacidade de expansão mesmo em períodos mais desafiadores.
"Mesmo nos anos difíceis, em que há algum vento contrário, o sistema mexicano sempre investiu, sempre encontrou formas de se adaptar e sair cada vez mais forte dessas crises."
Para sustentar essa trajetória, a companhia anunciou um plano de US$ 6 bilhões em investimentos no México nos próximos cinco anos.
No Peru, Pietracci mencionou um investimento de US$ 1 bilhão para o mesmo período.
Os aportes fazem parte da estratégia de expansão do sistema Coca-Cola, que reúne a multinacional e seus parceiros fabricantes e engarrafadores.
"No ano dos 100 anos no México, a gente está planejando os próximos 100 anos", afirma Pietracci.
A mesma visão de longo prazo se aplica a outros mercados latino-americanos, incluindo o Brasil, que o executivo considera um dos países com maior potencial de expansão.
Embora o Brasil já esteja entre os maiores mercados da Coca-Cola no mundo, Pietracci acredita que a operação brasileira ainda pode ampliar sua participação nos negócios latino-americanos.
O executivo avalia que o tamanho da economia e da população brasileira não se reflete, na mesma proporção, no peso do país dentro da operação regional da companhia.
Apesar da relevância do Brasil em termos de população e Produto Interno Bruto (PIB) na América Latina, Pietracci afirma que o país ainda não possui uma participação nos negócios da Coca-Cola proporcional ao seu peso econômico na região.
"A gente ainda tem oportunidades aqui de crescer e ter uma representatividade que reflita o tamanho do Brasil na América Latina."
Para o presidente regional, a expansão não depende apenas da abertura de novas operações ou do aumento da capacidade produtiva. Ela também exige soluções que considerem as diferenças de renda, infraestrutura e hábitos de consumo entre as regiões brasileiras.
Nesse contexto, Pietracci cita uma viagem recente pelo país, realizada ao lado de Luciana Batista, presidente da Coca-Cola no Brasil, que passou por cidades como Porto Alegre, Juazeiro do Norte, Petrolina e São Luís.
"Cada estado tem uma realidade diferente e cada uma dessas cidades vai requerer uma solução diferente para a infraestrutura", diz.
A estratégia, segundo ele, é combinar processos comuns a toda a companhia com autonomia para que cada mercado encontre soluções próprias.
"O que a gente tenta fazer é ter um chassi em que todo mundo tem que se apoiar e dar liberdade para cada geografia poder criar sua própria solução."
Além dos investimentos em infraestrutura e distribuição, a Coca-Cola está reforçando sua estratégia de inovação na América Latina.
Uma das principais iniciativas é o Innovation Hub, criado no México em fevereiro de 2026, para aproximar as equipes responsáveis pelo desenvolvimento de produtos das áreas comerciais e de negócios.
Segundo Pietracci, a estrutura surgiu depois de a companhia identificar uma oportunidade de melhorar a conexão entre os laboratórios e as operações responsáveis por levar os lançamentos aos consumidores.
"Numa reflexão que a gente fez no ano passado, parecia faltar uma ponte entre o nosso laboratório, que desenvolve as fórmulas, os produtos e as embalagens, e o negócio", afirma.
O novo centro funciona como uma estrutura de gestão de projetos multifuncionais, reunindo diferentes áreas da companhia para acelerar decisões e tornar o processo de inovação mais eficiente.
"Ele ajuda a conectar tudo de uma forma que tenha princípio, meio e fim", diz.
A mudança também representa uma revisão da maneira como a Coca-Cola desenvolve e distribui novidades.
Em vez de lançar os mesmos produtos simultaneamente em todos os países, a companhia pretende selecionar as inovações mais adequadas a cada mercado.
A adaptação de produtos aos hábitos locais é uma das estratégias da Coca-Cola para manter suas marcas relevantes em mercados com diferentes culturas e preferências.
No Brasil, a companhia trabalha com marcas regionais como Xarrua, no Sul, Guarapã, em Minas Gerais, e Guaraná Jesus, no Nordeste.
Pietracci também cita o desenvolvimento de uma Fanta com sabor de caju, pensado para atender às preferências dos consumidores nordestinos.
A mesma lógica é aplicada em outros países latino-americanos.
Na Colômbia, por exemplo, a companhia comercializa a marca Quatro, com sabor de toranja, uma fruta cítrica também conhecida como grapefruit.
"Praticamente em cada país a gente tem marcas e sabores locais muito fortes", diz.
Para Pietracci, a estratégia permite que a companhia combine a força de marcas globais com produtos capazes de estabelecer uma conexão mais próxima com os consumidores.
O executivo também cita a Topo Chico, marca mexicana de água mineral adquirida pelo sistema Coca-Cola há aproximadamente 15 anos, como exemplo de um produto regional que conquistou espaço fora de seu mercado de origem.
"A gente exporta do México para os Estados Unidos", afirma.
A diversificação do portfólio da Coca-Cola na América Latina vai além das bebidas.
No México, a multinacional também atua no segmento de lácteos e sorvetes por meio da Santa Clara, marca com mais de 100 anos de história que passou a integrar o sistema Coca-Cola há aproximadamente 15 anos.
Segundo Pietracci, a empresa possui entre 400 e 500 lojas de sorvetes no México e vem ampliando seu portfólio para acompanhar novas tendências de consumo.
Uma das apostas mais recentes é um sorvete com proteína, lançado em quatro sabores.
"Recentemente, a gente lançou um sorvete com proteína, que está sendo um grande sucesso. Tem quatro sabores já disponíveis", afirma.
A Santa Clara também alcançou um marco importante para a companhia. Segundo Pietracci, a marca passou a integrar, em 2025, o grupo de negócios da Coca-Cola que superaram US$ 1 bilhão em vendas.
"É uma marca que existe só no México e que chegou a esse grupo de estar entre as melhores do mundo", afirma.
Apesar do desempenho, a companhia não tem planos imediatos de levar a Santa Clara para outros países.
A presença da Coca-Cola no segmento de sorvetes, no entanto, também ocorre no Equador, por meio da empresa de lácteos Tony, responsável pela linha Topsy.
Outro segmento que ganhou importância na estratégia latino-americana é o de bebidas sem açúcar.
Segundo Pietracci, a Coca-Cola Zero apresenta crescimento em diferentes países da região, mas o Brasil assumiu um papel de destaque na expansão da categoria.
"A linha Zero tem crescido de forma geral em todos os mercados da América Latina, e o Brasil foi e está sendo ponta de lança", afirma.
O executivo explica que o mercado brasileiro começou a desenvolver iniciativas para estimular o consumo de bebidas sem açúcar antes de outras operações latino-americanas.
"O Brasil começou com ações para estimular o segmento de Zero antes dos outros mercados e mostrou o caminho para esses mercados: como se conectar com os consumidores, como se conectar com os clientes e fazer a exibição de uma maneira que seja mais atraente", diz.
O resultado foi a expansão dessas práticas para outros países da América Latina, além de ser o país líder em consumo de Coca-Cola Zero no mundo.
O avanço dos medicamentos utilizados no tratamento da obesidade também está no radar da Coca-Cola.
Questionado pela EXAME sobre o impacto das chamadas canetas emagrecedoras nos hábitos de consumo, Pietracci afirma que a companhia acompanha o crescimento da utilização desses medicamentos, especialmente nos mercados do Hemisfério Norte.
"As canetas emagrecedoras e medicamentos equivalentes são uma realidade no mundo, até mais no Hemisfério Norte do que no Sul, pelo momento", diz.
Apesar da preocupação de parte da indústria de alimentos e bebidas com possíveis mudanças no comportamento dos consumidores, o executivo afirma que os resultados observados até agora não indicam uma redução generalizada dos gastos com bebidas.
"A gente tem acompanhado, mas o nosso aprendizado até aqui é que, para o mundo de bebidas, há uma mudança no mix de bebidas, mas não gera uma queda no consumo, uma queda nos gastos com bebidas", afirma.
Segundo ele, a companhia continuará acompanhando o avanço desses medicamentos e seus possíveis efeitos sobre as preferências dos consumidores.
"Até agora, nossos próprios resultados demonstram que não é uma tendência que impacta diretamente o segmento de bebidas."
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Além de ser uma região importante para os negócios, a América Latina também desempenha um papel estratégico na formação de executivos da Coca-Cola.
Brasileiro, Pietracci construiu parte de sua trajetória internacional na Colômbia e na África antes de assumir a liderança da operação latino-americana.
Para ele, a diversidade econômica, cultural e social dos países da região ajuda a preparar profissionais para lidar com cenários complexos.
"A América Latina em geral e o Brasil em específico têm sido uma grande escola, um grande celeiro", afirma.
O executivo destaca que os profissionais da região precisam enfrentar desafios que incluem inflação, crises econômicas, diferenças de infraestrutura e eventos climáticos extremos.
"Tem inflação, tem crise, tem terremoto, tem seca, tem inundação. Tem todos os componentes que fazem da América Latina e do Brasil uma excelente escola", diz.
Pietracci, que já viveu em sete países, acredita que essas experiências contribuem para a formação de líderes capazes de assumir responsabilidades globais.
"A América Latina é o carro-chefe, é um exportador de talentos. Todo mundo quer saber da América Latina."
Para o executivo, uma das principais responsabilidades da liderança é garantir que o negócio continue evoluindo, independentemente dos resultados alcançados anteriormente.
"Você sempre recebe um negócio bom, mais ou menos ou fantástico, e sempre tem a obrigação de levar o bastão um pouco mais adiante", afirma. “Por isso afirmo, na América Latina há muito espaço para crescer e estamos só começando."
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