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GP de São Paulo: veja data, horários e como assistir à corrida no Brasil

Fórmula 1 chega ao Brasil neste fim de semana para um fim de semana no Autódromo de Interlagos; acompanhe todos os horários da programação

Fórmula 1: confira a programação do fim de semana da categoria no Brasil

Fórmula 1: confira a programação do fim de semana da categoria no Brasil

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12h21.

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O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil acontece neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de novembro. A corrida acontece após a definição do Campeão Mundial de 2026 e pode definir o Campeonato de Construtores.

A programação segue o calendário tradicional da Fórmula 1, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida, além de atividades em pista da Porsche Cup e Fórmula 4 Brasil.

Como será a programação do GP de São Paulo?

Durante os três dias de evento, a Fórmula 1 irá dividir a pista com a Porsche Cup e a Fórmula 4 Brasil.

Na sexta-feira, 6, acontecem as duas primeiras sessões de Treino Livre da Fórmula 1, enquanto no sábado, 7, a terceira sessão e a classificação estão marcadas. Por fim, a corrida oficial no Autódromo de Interlagos acontece no domingo, 8.

A disputa pelo título de Campeão Mundial de 2026 já se encerrou no México, com a vitória de Kimi Antonelli, da Mercedes. Porém, o Campeonato Mundial de Construtores segue indefinido.

Onde assistir ao GP de São Paulo?

O Grande Prêmio de São Paulo será transmitido ao vivo pela TV Globo, no canal aberto, porém também poderá ser acompanhado na rede fechada, pelo Sportv3, e no streaming com o Globoplay ou o F1TV, transmissão oficial da categoria.

Confira a programação do fim de semana

Sexta-feira, 6 de novembro

  • Treino Livre 1 - 12h30
  • Treino Livre 2 - 16h

Sábado, 7 de novembro

  • Treino livre 3 - 11h30
  • Classificação - 15h

Domingo, 9 de novembro

  • Corrida - a partir das 14h
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