GP de São Paulo: veja data, horários e como assistir à corrida no Brasil

O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil acontece neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de novembro. A corrida acontece após a definição do Campeão Mundial de 2026 e pode definir o Campeonato de Construtores.

A programação segue o calendário tradicional da Fórmula 1, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida, além de atividades em pista da Porsche Cup e Fórmula 4 Brasil.

Como será a programação do GP de São Paulo?

Durante os três dias de evento, a Fórmula 1 irá dividir a pista com a Porsche Cup e a Fórmula 4 Brasil.

Na sexta-feira, 6, acontecem as duas primeiras sessões de Treino Livre da Fórmula 1, enquanto no sábado, 7, a terceira sessão e a classificação estão marcadas. Por fim, a corrida oficial no Autódromo de Interlagos acontece no domingo, 8.

A disputa pelo título de Campeão Mundial de 2026 já se encerrou no México, com a vitória de Kimi Antonelli, da Mercedes. Porém, o Campeonato Mundial de Construtores segue indefinido.

Onde assistir ao GP de São Paulo?

O Grande Prêmio de São Paulo será transmitido ao vivo pela TV Globo, no canal aberto, porém também poderá ser acompanhado na rede fechada, pelo Sportv3, e no streaming com o Globoplay ou o F1TV, transmissão oficial da categoria.

Confira a programação do fim de semana

Sexta-feira, 6 de novembro

Treino Livre 1 - 12h30

- 12h30 Treino Livre 2 - 16h

Sábado, 7 de novembro

Treino livre 3 - 11h30

- 11h30 Classificação - 15h

Domingo, 9 de novembro