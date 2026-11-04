Empresas desenvolvem máquinas capazes de ‘enxergar’ o ambiente com IA

Parceria entre SITECH e Nokia aposta em inteligência artificial física para ampliar a segurança e a produtividade na mineração (Sotreq/Divulgação)
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Publicado em 4 de novembro de 2026 às 13h00.
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A tecnologia baseada em inteligência artificial proposta pela parceria entre as emrpesas SITECH e Nokia pode permitir que maquinário no ambiente de mineração e construção “enxergue” o seu ambiente.
Funciona da seguinte forma: os equipamentos percebem o ambiente, processam informações, tomam decisões e executam ações de forma inteligente.
A parceria combina a experiência da SITECH em máquinas e equipamentos pesados, desde a teleoperação até a mineração autônoma, com a plataforma Nokia Cognitive Operations (NCO) e o Cognitive Edge Node (CEN).
No centro dessa arquitetura está o CEN, que integra conectividade por múltiplas redes celulares, satélite e Wi-Fi Mesh em uma infraestrutura resiliente, projetada para eliminar pontos únicos de falha e garantir a disponibilidade dos dados em tempo real necessários às aplicações de Inteligência Artificial Física.
O objetivo é acelerar a evolução das operações conectadas para operações verdadeiramente inteligentes.
“A Inteligência Artificial Física está saindo dos laboratórios e chegando às frentes de operação das minas”, afirma Lelio Di Martino, gerente-geral de Cognitive Operations da Nokia.
“Com a SITECH, levamos inteligência diretamente às máquinas e operações mais críticas, tornando-as mais seguras, produtivas e autônomas”, acrescenta.
“Nossos clientes buscam operações mais seguras e produtivas, e precisam dessas soluções agora”, afirmou Ricardo Mesquita, gerente Comercial e de Engenharia da SITECH, que complementa dizendo que“Com a Nokia, incorporamos a Inteligência Artificial Física ao nosso conhecimento em máquinas e equipamentos pesados, contando com a experiência e o suporte local que a SITECH oferece.”
- Detecção de fadiga: solução já validada em prova de conceito (PoC), pronta para expansão, contribuindo para a prevenção de incidentes operacionais;
- Análise de combustível em tempo real e preditiva: monitoramento do consumo, identificação de desperdícios e apoio ao planejamento operacional;
- Teleoperação e controle remoto de máquinas pesadas: soluções que permitem manter pessoas fora de situações e áreas de risco, ampliando a segurança das operações.
A detecção de fadiga será a primeira aplicação a ser ampliada, com implantações previstas para dezembro de 2026.
As empresas já estão desenvolvendo projetos conjuntos com potencial de expansão para toda a América Latina.
A SITECH e a Nokia desenvolveram uma parceria para aplicar inteligência artificial física a máquinas e equipamentos pesados nos setores de mineração e construção. A proposta é permitir que os equipamentos percebam o ambiente, processem informações, tomem decisões e executem ações inteligentes.
A tecnologia combina a plataforma Nokia Cognitive Operations (NCO) com o Cognitive Edge Node (CEN). O CEN integra redes celulares, satélite e Wi-Fi Mesh para manter a disponibilidade de dados em tempo real necessários às aplicações de inteligência artificial física.
As primeiras aplicações da parceria entre SITECH e Nokia são detecção de fadiga, análise de combustível em tempo real e preditiva e teleoperação de máquinas pesadas. As soluções buscam prevenir incidentes, identificar desperdícios e reduzir a exposição de trabalhadores a áreas de risco.
A ampliação da detecção de fadiga está prevista para dezembro de 2026. A solução já foi validada em uma prova de conceito (PoC) e será a primeira aplicação da parceria entre SITECH e Nokia a passar por expansão.
A tecnologia busca ampliar a segurança por meio da detecção de fadiga e da teleoperação de equipamentos pesados, que permite manter trabalhadores afastados de situações e áreas de risco. Segundo Ricardo Mesquita, gerente Comercial e de Engenharia da SITECH, os clientes procuram operações mais seguras e produtivas.
A SITECH e a Nokia já desenvolvem projetos conjuntos com potencial de expansão para toda a América Latina. O texto não informa datas ou países específicos para essa possível expansão.