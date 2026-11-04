Empresas desenvolvem máquinas capazes de ‘enxergar’ o ambiente com IA

ESUMO ＋

A SITECH, especializada em máquinas e equipamentos pesados, e a Nokia, fornecedora da plataforma Cognitive Operations, firmaram parceria para aplicar inteligência artificial física à mineração e à construção. As primeiras soluções incluem detecção de fadiga, análise de combustível e teleoperação. A ampliação da detecção de fadiga está prevista para dezembro de 2026.

A tecnologia baseada em inteligência artificial proposta pela parceria entre as emrpesas SITECH e Nokia pode permitir que maquinário no ambiente de mineração e construção “enxergue” o seu ambiente.

Funciona da seguinte forma: os equipamentos percebem o ambiente, processam informações, tomam decisões e executam ações de forma inteligente.

A parceria combina a experiência da SITECH em máquinas e equipamentos pesados, desde a teleoperação até a mineração autônoma, com a plataforma Nokia Cognitive Operations (NCO) e o Cognitive Edge Node (CEN).

Tecnologia para acelerar os setores de construção e mineração

No centro dessa arquitetura está o CEN, que integra conectividade por múltiplas redes celulares, satélite e Wi-Fi Mesh em uma infraestrutura resiliente, projetada para eliminar pontos únicos de falha e garantir a disponibilidade dos dados em tempo real necessários às aplicações de Inteligência Artificial Física.

O objetivo é acelerar a evolução das operações conectadas para operações verdadeiramente inteligentes.

“A Inteligência Artificial Física está saindo dos laboratórios e chegando às frentes de operação das minas”, afirma Lelio Di Martino, gerente-geral de Cognitive Operations da Nokia.

“Com a SITECH, levamos inteligência diretamente às máquinas e operações mais críticas, tornando-as mais seguras, produtivas e autônomas”, acrescenta.

“Nossos clientes buscam operações mais seguras e produtivas, e precisam dessas soluções agora”, afirmou Ricardo Mesquita, gerente Comercial e de Engenharia da SITECH, que complementa dizendo que“Com a Nokia, incorporamos a Inteligência Artificial Física ao nosso conhecimento em máquinas e equipamentos pesados, contando com a experiência e o suporte local que a SITECH oferece.”

Primeiras aplicações

- Detecção de fadiga: solução já validada em prova de conceito (PoC), pronta para expansão, contribuindo para a prevenção de incidentes operacionais;

- Análise de combustível em tempo real e preditiva: monitoramento do consumo, identificação de desperdícios e apoio ao planejamento operacional;

- Teleoperação e controle remoto de máquinas pesadas: soluções que permitem manter pessoas fora de situações e áreas de risco, ampliando a segurança das operações.

A detecção de fadiga será a primeira aplicação a ser ampliada, com implantações previstas para dezembro de 2026.

As empresas já estão desenvolvendo projetos conjuntos com potencial de expansão para toda a América Latina.