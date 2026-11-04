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Clientes chineses esperam receber só 1% dos chips Nvidia encomendados

Projeção para os próximos quatro meses contrasta com pedidos de cerca de US$ 70 bilhões, segundo a Bloomberg

Jensen Huang, CEO da Nvidia: compradores chineses esperam receber uma pequena parcela dos chips encomendados no curto prazo

Jensen Huang, CEO da Nvidia: compradores chineses esperam receber uma pequena parcela dos chips encomendados no curto prazo

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12h56.

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Compradores preveem uma pequena parcela dos pedidos no curto prazo. A capacidade limitada de produção restringe as entregas, segundo a Bloomberg.

Alibaba, Tencent, ByteDance e outras empresas chinesas esperam receber, nos próximos quatro meses, cerca de 1% dos 6 milhões de chips RTX Pro 5500 encomendados à Nvidia.

As encomendas somam aproximadamente US$ 70 bilhões, segundo a agência. Diante da capacidade limitada, a fabricante prioriza semicondutores mais avançados e rentáveis.

O cálculo interno de um comprador aponta entregas próximas de 700 mil unidades até o fim de 2027, mas o volume pode mudar. São expectativas dos compradores, não um cronograma público garantido pela fabricante.

Qual é o chip encomendado?

Na documentação oficial, a Nvidia apresenta o RTX PRO 5500 Blackwell Workstation Edition como uma GPU profissional com 84 GB de memória GDDR7. O equipamento foi projetado para estações de trabalho instaladas em racks, que permitem compartilhar capacidade de processamento entre equipes.

A lista de aplicações inclui inferência de modelos de linguagem, agentes de IA, visão computacional, simulações e produção gráfica. Inferência é a etapa em que um modelo já treinado processa novos dados e produz uma resposta, como acontece quando um usuário consulta um chatbot.

A página do produto ainda informa que ele chegará em breve ao mercado e classifica suas especificações como preliminares, sujeitas a alterações.

Disputa por capacidade de IA

Em setembro, a EXAME noticiou a sinalização chinesa de permitir compras do RTX Pro 5500.

A medida atenderia empresas com falta de capacidade computacional para seus serviços de IA, enquanto Pequim busca fortalecer fornecedores nacionais.

Perguntas frequentes

O que é o RTX PRO 5500?

É uma GPU profissional da Nvidia baseada na arquitetura Blackwell, com aplicações de IA, simulação e computação gráfica.

Para que serve a inferência em IA?

É o processamento feito por um modelo já treinado para gerar respostas ou previsões a partir de novos dados.

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