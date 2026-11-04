Clientes chineses esperam receber só 1% dos chips Nvidia encomendados

RESUMO ＋ Compradores preveem uma pequena parcela dos pedidos no curto prazo. A capacidade limitada de produção restringe as entregas, segundo a Bloomberg.

Alibaba, Tencent, ByteDance e outras empresas chinesas esperam receber, nos próximos quatro meses, cerca de 1% dos 6 milhões de chips RTX Pro 5500 encomendados à Nvidia.

As encomendas somam aproximadamente US$ 70 bilhões, segundo a agência. Diante da capacidade limitada, a fabricante prioriza semicondutores mais avançados e rentáveis.

O cálculo interno de um comprador aponta entregas próximas de 700 mil unidades até o fim de 2027, mas o volume pode mudar. São expectativas dos compradores, não um cronograma público garantido pela fabricante.

Qual é o chip encomendado?

Na documentação oficial, a Nvidia apresenta o RTX PRO 5500 Blackwell Workstation Edition como uma GPU profissional com 84 GB de memória GDDR7. O equipamento foi projetado para estações de trabalho instaladas em racks, que permitem compartilhar capacidade de processamento entre equipes.

A lista de aplicações inclui inferência de modelos de linguagem, agentes de IA, visão computacional, simulações e produção gráfica. Inferência é a etapa em que um modelo já treinado processa novos dados e produz uma resposta, como acontece quando um usuário consulta um chatbot.

A página do produto ainda informa que ele chegará em breve ao mercado e classifica suas especificações como preliminares, sujeitas a alterações.

Disputa por capacidade de IA

Em setembro, a EXAME noticiou a sinalização chinesa de permitir compras do RTX Pro 5500.

A medida atenderia empresas com falta de capacidade computacional para seus serviços de IA, enquanto Pequim busca fortalecer fornecedores nacionais.