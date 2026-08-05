João Fonseca x Stefanos Tsitsipas: veja o horário e onde assistir

João Fonseca: maturidade e potência (Dimitar Dilkoff/AFP)
Repórter
Publicado em 5 de agosto de 2026 às 06h00.
João Fonseca estreia no Masters 1000 de Montreal 2026 nesta quarta-feira, 5. O brasileiro de 19 anos vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo pela 2ª rodada do torneio canadense.
Este será o segundo confronto entre os dois. No primeiro, pela Copa Davis de 2025, Fonseca bateu Tsitsipas em Atenas, resultado que ajudou o Brasil a avançar aos qualifiers de 2026.
A partida em Montreal abre a temporada de quadra rápida de Fonseca no segundo semestre e destrava o caminho para os Masters 1000 de Cincinnati, Xangai e Paris, o US Open em agosto e a defesa do título no ATP 500 da Basileia, em outubro -- sua maior conquista até aqui.
Aos 27 anos, Tsitsipas já foi número 3 do mundo e chegou a duas finais de Grand Slam: Roland Garros em 2021 e Australian Open em 2023.
No entanto, o atleta vive uma fase de instabilidade. Nos últimos tempos, ele perdeu posições no ranking, rompeu a parceria com o pai e treinador, Apostolos Tsitsipas, e viu o rendimento cair a ponto de precisar disputar o qualificatório para entrar em Montreal.
Tsitsipas fechou a lista do torneio como 87º do mundo (hoje ocupa a 53ª posição) e só avançou à chave principal depois de superar o canadense Keegan Rice no quali e o norte-americano Martin Damm na estreia.
A temporada de 2026 tem sido de resultados irregulares. O tenista brasileiro foi eliminado na estreia do Australian Open, avançou até as oitavas em Buenos Aires, Rio de Janeiro e Indian Wells, caiu na segunda rodada em Miami, chegou às quartas em Monte Carlo e Munique, esbarrou na terceira rodada em Madrid e na segunda em Roma.
O melhor resultado do ano veio em Roland Garros, com uma campanha até as quartas de final. No entanto, em Halle e Wimbledon parou cedo, na primeira e na terceira rodada, respectivamente.
Se avançar, Fonseca enfrenta o vencedor do confronto entre o norueguês Casper Ruud (14º do mundo) e o argentino Juan Manuel Cerundolo (52º), que jogam na tarde desta quarta.
Olhando os nomes de maior ranking à frente na chave, o caminho do brasileiro passaria por Ben Shelton (8º) nas oitavas, Daniil Medvedev (7º) nas quartas, Alexander Zverev (3º) na semifinal e Felix Auger-Aliassime (4º) em uma eventual decisão.