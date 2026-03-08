Fluminense x Flamengo: veja as prováveis escalações para a final do Carioca

Decisão do Carioca coloca frente a frente os rivais no Maracanã (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de março de 2026 às 11h55.
O Fluminense e o Flamengo se enfrentam neste domingo, 8, às 18h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela final do Campeonato Carioca.
A decisão coloca frente a frente dois dos maiores rivais do futebol brasileiro em mais um clássico Fla-Flu decisivo. A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV e do Premiere.
A expectativa é de Maracanã lotado para acompanhar a disputa do título estadual.
O técnico Luis Zubeldía deve mandar a campo uma equipe com forte presença no meio-campo e jogadores de criação.
Provável Fluminense:
O Tricolor aposta na experiência de nomes como Marcelo, Ganso e Cano para buscar o título diante do maior rival.
Do lado rubro-negro, o possível time que vai a campo é:
O Flamengo chega para a final apostando no talento de jogadores como Arrascaeta, Pedro e De La Cruz para tentar garantir mais um título estadual.
O horário do Fla x Flu de hoje é às 18h, horário de Brasília. Além disso:
Jogo: fluminense x Flamengo;
Competição: final do Campeonato Carioca
Data: domingo, 8 de março
Local: maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Globo, Sportv e Premiere