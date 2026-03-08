Fluminense x Flamengo: veja as prováveis escalações para a final do Carioca

O Fluminense e o Flamengo se enfrentam neste domingo, 8, às 18h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela final do Campeonato Carioca.

A decisão coloca frente a frente dois dos maiores rivais do futebol brasileiro em mais um clássico Fla-Flu decisivo. A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV e do Premiere.

A expectativa é de Maracanã lotado para acompanhar a disputa do título estadual.

Provável escalação do Fluminense

O técnico Luis Zubeldía deve mandar a campo uma equipe com forte presença no meio-campo e jogadores de criação.

Provável Fluminense:

Fábio;

Samuel Xavier;

Jemmes, Freytes e Renê;

Martinelli;

Hércules e Lucho Acosta;

Canobbio;

Jhon Kennedy e Serna.

O Tricolor aposta na experiência de nomes como Marcelo, Ganso e Cano para buscar o título diante do maior rival.

Provável escalação do Flamengo

Do lado rubro-negro, o possível time que vai a campo é:

Rossi;

Varela;

Danilo (Léo Ortiz);

Léo Pereira e Alex Sandro;

Pulgar;

Lucas Paquetá e Arrascaeta;

Everton Cebolinha;

Pedro e Plata (Luiz Araújo).

O Flamengo chega para a final apostando no talento de jogadores como Arrascaeta, Pedro e De La Cruz para tentar garantir mais um título estadual.

Fluminense x Flamengo: horário e onde assistir

O horário do Fla x Flu de hoje é às 18h, horário de Brasília. Além disso: