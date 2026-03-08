Esporte

Fluminense x Flamengo: veja as prováveis escalações para a final do Carioca

Clássico no Maracanã define o campeão carioca.

Decisão do Carioca coloca frente a frente os rivais no Maracanã (Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 8 de março de 2026 às 11h55.

O Fluminense e o Flamengo se enfrentam neste domingo, 8, às 18h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela final do Campeonato Carioca.

A decisão coloca frente a frente dois dos maiores rivais do futebol brasileiro em mais um clássico Fla-Flu decisivo. A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV e do Premiere.

A expectativa é de Maracanã lotado para acompanhar a disputa do título estadual.

Provável escalação do Fluminense

O técnico Luis Zubeldía deve mandar a campo uma equipe com forte presença no meio-campo e jogadores de criação.

Provável Fluminense:

  • Fábio;
  • Samuel Xavier;
  • Jemmes, Freytes e Renê;
  • Martinelli;
  • Hércules e Lucho Acosta;
  • Canobbio;
  • Jhon Kennedy e Serna.

O Tricolor aposta na experiência de nomes como Marcelo, Ganso e Cano para buscar o título diante do maior rival.

Provável escalação do Flamengo

Do lado rubro-negro, o possível time que vai a campo é:

  • Rossi;
  • Varela;
  • Danilo (Léo Ortiz);
  • Léo Pereira e Alex Sandro;
  • Pulgar;
  • Lucas Paquetá e Arrascaeta;
  • Everton Cebolinha;
  • Pedro e Plata (Luiz Araújo).

O Flamengo chega para a final apostando no talento de jogadores como Arrascaeta, Pedro e De La Cruz para tentar garantir mais um título estadual.

Fluminense x Flamengo: horário e onde assistir

O horário do Fla x Flu de hoje é às 18h, horário de Brasília. Além disso:

  • Jogo: fluminense x Flamengo;

  • Competição: final do Campeonato Carioca

  • Data: domingo, 8 de março

  • Local: maracanã, Rio de Janeiro

  • Transmissão: Globo, Sportv e Premiere

