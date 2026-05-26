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Quem foram os goleiros vencedores da Luva de Ouro em todas as Copas do Mundo?

A premiação reconhece o melhor goleiro de cada edição do Mundial e já teve nomes como Oliver Kahn, Buffon, Neuer e Emiliano Martínez

Emiliano Martinez: Goleiro foi eleito melhor goleiro em 2022 (FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

Emiliano Martinez: Goleiro foi eleito melhor goleiro em 2022 (FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11h02.

A Luva de Ouro é o prêmio entregue ao melhor goleiro de cada Copa do Mundo. A honraria existe oficialmente desde 1994, quando foi criada com o nome de Prêmio Lev Yashin, em homenagem ao lendário goleiro soviético. Em 2010, passou a ser chamada de Luva de Ouro da Adidas.

Ao longo das edições, campeões mundiais, vice-campeões e até goleiros de seleções eliminadas antes das semifinais já levaram o reconhecimento.

Confira todos os vencedores:

1994 | Michel Preud'homme (Bélgica)
O belga foi o primeiro vencedor da história do prêmio, apesar da eliminação da Bélgica nas oitavas de final da Copa dos Estados Unidos.

1998 | Fabien Barthez (França)
Destaque da seleção francesa campeã em casa, terminou o Mundial com atuações decisivas e apenas dois gols sofridos.

2002 | Oliver Kahn (Alemanha)
Um dos casos mais emblemáticos da premiação. Mesmo sem conquistar o título, o alemão foi fundamental na campanha da Alemanha até a final e se tornou o único goleiro a vencer também a Bola de Ouro do torneio.

2006 | Gianluigi Buffon (Itália)
Peça central da defesa italiana, campeã do mundo na Alemanha, Buffon sofreu apenas dois gols em toda a competição.

2010 | Iker Casillas (Espanha)
Capitão da histórica seleção espanhola, teve papel decisivo na campanha do primeiro título mundial da Espanha, incluindo defesa marcante diante de Arjen Robben na final.

2014 | Manuel Neuer (Alemanha)
Referência do conceito de “goleiro-líbero”, Neuer brilhou no Brasil e ajudou a Alemanha a conquistar o tetracampeonato.

2018 | Thibaut Courtois (Bélgica)
Mesmo com a Bélgica terminando em terceiro lugar, Courtois foi um dos grandes nomes do torneio, especialmente nas fases eliminatórias.

2022 | Emiliano Martínez (Argentina)
“Dibu” foi decisivo na campanha argentina no Catar, com atuações importantes nos pênaltis e uma defesa histórica nos segundos finais da prorrogação da final contra a França.

Quais países tiveram mais vencedores da Luva de Ouro?

A Alemanha lidera a lista, com dois vencedores diferentes:

Oliver Kahn (2002)
Manuel Neuer (2014)

A Bélgica também soma dois goleiros premiados:

Michel Preud'homme (1994)
Thibaut Courtois (2018)

Já Itália, Espanha, França e Argentina aparecem com um vencedor cada.

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