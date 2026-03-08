Genoa elimina Roma da Champions League com gol de brasileiro; veja o placar

O Genoa venceu a Roma por 2 a 1 neste domingo, 8, pela 28ª rodada do Serie A, e provocou uma mudança importante na briga por vaga na próxima UEFA Champions League. Com o resultado, o time da capital italiana deixou o G4 da competição.

A vitória do Genoa foi construída com destaque brasileiro. O meia-atacante Junior Messias abriu o placar em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo. A Roma chegou a reagir com gol do zagueiro Evan Ndicka, mas o atacante português Vitinha garantiu o triunfo da equipe da casa ao marcar o segundo gol.

Roma sai da zona de classificação da Champions

Com a derrota pelo Genoa, a Roma permanece com 51 pontos e caiu para fora da zona de classificação direta para a próxima Liga dos Campeões. A equipe foi ultrapassada pelo Como 1907, que venceu o Cagliari Calcio na rodada e assumiu a quarta colocação, também com 51 pontos, mas com vantagem nos critérios de desempate.

A disputa pelas vagas na Champions segue equilibrada nas rodadas finais da temporada italiana, com vários clubes separados por poucos pontos na tabela.

Genoa ganha fôlego contra o rebaixamento

Do outro lado da classificação do jogo contra o Roma, o Genoa conquistou três pontos importantes na luta contra o rebaixamento. O time de Gênova ampliou a distância para a zona da degola e agora abre seis pontos de vantagem sobre a US Cremonese, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.