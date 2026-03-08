Esporte

Genoa elimina Roma da Champions League com gol de brasileiro; veja o placar

Derrota fora de casa faz equipe da capital perder vaga na Champions League.

Resultado impacta diretamente a disputa por vagas na Champions League.

Resultado impacta diretamente a disputa por vagas na Champions League.

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de março de 2026 às 16h38.

O Genoa venceu a Roma por 2 a 1 neste domingo, 8, pela 28ª rodada do Serie A, e provocou uma mudança importante na briga por vaga na próxima UEFA Champions League. Com o resultado, o time da capital italiana deixou o G4 da competição.

A vitória do Genoa foi construída com destaque brasileiro. O meia-atacante Junior Messias abriu o placar em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo. A Roma chegou a reagir com gol do zagueiro Evan Ndicka, mas o atacante português Vitinha garantiu o triunfo da equipe da casa ao marcar o segundo gol.

Roma sai da zona de classificação da Champions

Com a derrota pelo Genoa, a Roma permanece com 51 pontos e caiu para fora da zona de classificação direta para a próxima Liga dos Campeões. A equipe foi ultrapassada pelo Como 1907, que venceu o Cagliari Calcio na rodada e assumiu a quarta colocação, também com 51 pontos, mas com vantagem nos critérios de desempate.

A disputa pelas vagas na Champions segue equilibrada nas rodadas finais da temporada italiana, com vários clubes separados por poucos pontos na tabela.

Genoa ganha fôlego contra o rebaixamento

Do outro lado da classificação do jogo contra o Roma, o Genoa conquistou três pontos importantes na luta contra o rebaixamento. O time de Gênova ampliou a distância para a zona da degola e agora abre seis pontos de vantagem sobre a US Cremonese, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Acompanhe tudo sobre:Futebol europeuFutebol

Mais de Esporte

Queda na última manobra tira Rayssa Leal do pódio no Mundial de Skate Street

Um dia após ouro, Lucas Pinheiro volta ao pódio do Mundial de Esqui Alpino

João Fonseca joga na quadra central hoje graças a rival; veja onde assistir

Mais na Exame

Negócios

Giovanna Antonelli lança evento de empreendedorismo feminino em São Paulo

Mercados

Conflito no Irã testa emergentes, mas gestores mantêm confiança a longo prazo

Mundo

Guerra no Irã causa interrupções na oferta de petróleo em países do Oriente Médio

Brasil

Tarcísio passa por procedimento no joelho em hospital de São Paulo