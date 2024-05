Barcelona x Almería: onde assistir, horário e escalações pela La Liga

O Barcelona e o Almería se enfrentam nesta quinta-feira, 16, às 16h30, no estádio Estádio de los Juegos Mediterráneos, na Espanha. A partida é válida pela La Liga e terá transmissão da ESPN e Star+.

Com o título já assegurado pelo Real Madrid e o Barcelona garantido na próxima edição da UEFA Champions League, o time de Xavi está na disputa pelo vice-campeonato. No momento, o clube ocupa a segunda posição com 76 pontos, enquanto o Girona está em terceiro lugar com 75 pontos, porém, com um jogo a mais.

Por outro lado, o Almería enfrenta uma temporada difícil na LALIGA, tendo a pior campanha até o momento. Com apenas 17 pontos em 35 partidas, o clube já está rebaixado para a Segunda Divisão.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona x Almería hoje pela La Liga?

O jogo desta quinta-feira, 16h30, entre o Barcelona x Almería terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Barcelona x Almería hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsi, Cancelo; Pedri, Christensen, Gündogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Técnico: Xavi.

Provável escalação do Almería

Maximiano; Pubill, E Gonzalez, Chumi, Centelles; Robertone, Pena; Baptistao, Viera, Embarba; Lozano