Como a província chinesa de Fujian resolveu problemas de produção escassa de alimentos

A província de Fujian, localizada na costa sudeste da China, tem uma área de terra arável per capita de apenas um quarto da média nacional. Na década de 1980, havia uma escassez geral de alimentos, com variedades limitadas. Os tipos de carne, produtos aquáticos, frutas e vegetais eram relativamente poucos, com baixos rendimentos. Todos os anos, a província tinha que obter grandes quantidades de grãos e vegetais de outras províncias.

Para resolver o problema da escassez de alimentos, foi necessário adotar uma abordagem abrangente para construir um sistema diversificado de fornecimento de alimentos e desenvolver fontes de alimentos de várias maneiras.

A abordagem abrangente em relação aos alimentos foi proposta pelo presidente chinês Xi Jinping quando trabalhava na província de Fujian. Xi propôs “dar tanta importância às áreas marinhas quanto à terra cultivada, e tanto ao desenvolvimento marinho quanto à produção de alimentos, para estender os tentáculos do desenvolvimento econômico acelerado da terra para o mar.” Ele propôs as iniciativas “Fuzhou no Mar” e “Fujian no Mar” para buscar o desenvolvimento econômico a partir do mar.

Nos últimos 30 anos, Fujian implementou diligentemente a abordagem abrangente em relação aos alimentos, aproveitando seus abundantes recursos naturais encontrados em montanhas e mares para criar um sistema diversificado de fornecimento de alimentos adaptado às suas vantagens geográficas únicas.

Essa abordagem produziu resultados notáveis. A província cumpre as tarefas de produção de grãos atribuídas pelo governo central todos os anos. A produção de gado e aves aumentou significativamente, com a produção total de carne atingindo 3,11 milhões de toneladas no ano passado, um aumento de 250 por cento em comparação com o início da década de 1990. Em particular, a produção de aves aumentou 13 vezes.

A participação per capita de alimentos aquáticos na província de Fujian é de mais de 200 quilogramas, uma das mais altas em toda a China. A província também é uma das líderes na produção total de fungos comestíveis comerciais, cultivando mais de 30 variedades.

A produção anual de chá em Fujian cresceu de 50.000 toneladas no final da década de 1980 para 500.000 toneladas hoje, com o valor total da produção e o rendimento por unidade entre os mais altos do país. Além disso, Fujian se tornou uma importante fonte de vegetais, desempenhando um papel significativo em uma iniciativa de “transporte de vegetais do sul para o norte”.

Na cidade de Huanxi, distrito de Jin’an, Fuzhou, província de Fujian, uma base de demonstração de produtos especiais de alta qualidade foi estabelecida, cobrindo mais de 1.000 mu (66,7 hectares). A cidade constantemente melhorou as instalações de campo, colaborou com o Instituto de Pesquisa em Ciências Vegetais de Fuzhou para criar variedades superiores e assinou acordos de fornecimento de longo prazo com plataformas de comércio eletrônico sob a promoção de empresas estatais relevantes.

Como resultado, caminhões de plataformas de supermercado online são sempre vistos indo em direção aos campos da base de demonstração, e produtos agrícolas anteriormente subvalorizados devido a desafios logísticos e baixo reconhecimento agora estão vendendo bem no mercado.

Na vila de Yaoxia, cidade de Hetian, condado de Changting, Longyan, na província de Fujian, a agrofloresta está prosperando. Um exemplo é o morador Zeng Xianfu, que cultiva ginseng, um tipo de erva medicinal, e cria galinhas Hetian, uma raça local, sob floresta de folhas largas, e seu negócio de agroturismo também está prosperando.

Ao emparelhar habilmente o ginseng com a galinha Hetian – dois “tesouros da floresta” – em um prato de galinha de ervas, ele criou um produto de venda rápida que está em alta demanda em plataformas de comércio eletrônico.

Na Baía de Baiji, Sandu’ao, distrito de Jiaocheng, Ningde, na província de Fujian, existem mais de 80 novas gaiolas de rede de plástico de águas profundas. “As gaiolas de rede de águas profundas têm forte resistência ao vento e às ondas, e fornecem mais espaço. A produção anual de robalo grande da nossa empresa aumentou de 6.500 toneladas para 8.500 toneladas”, disse Song Xiangguo, chefe de uma base de aquicultura offshore de uma empresa alimentícia local.

A província de Fujian está fazendo esforços para cultivar indústrias vantajosas e diversificar fontes de alimentos para construir um sistema de fornecimento de produtos agrícolas de alta qualidade. Além de se concentrar em áreas terrestres e offshore, a província também está expandindo para o mar profundo.

Em 7 de maio, as águas ao redor da Baía de Dinghai, no condado de Lianjiang, Fuzhou, estavam calmas e serenas. Pisar na plataforma de aquicultura “Dinghai Bay No. 2” parecia estar pisando em terra firme.

“A plataforma mede 60,9 metros de comprimento e 32 metros de largura, capaz de acomodar 200.000 peixes adultos de alta qualidade com uma capacidade de produção anual superior a 500 toneladas”, disse Lu Tongfeng, gerente geral da Fujian Xinmao Fishery Development Co., Ltd.

Nas águas profundas, há uma abundância de espécies de algas e plâncton, proporcionando espaços de vida maiores e melhorando a qualidade dos peixes, acrescentou Lu.

Nos últimos anos, a província de Fujian implementou várias medidas para desenvolver fazendas marinhas e fortalecer sua indústria pesqueira de águas distantes. Atualmente, Fujian possui mais de 630 embarcações de pesca de águas distantes, classificando-se entre as primeiras em forças abrangentes em todo o país.

Fortalecendo o papel das empresas e buscando avanços nas fontes de sementes centrais, Fujian está avançando na modernização agrícola com inovação científica.

Um exemplo é o Grupo Sunner de Fujian, localizado no condado de Guangze, Nanping, na província de Fujian. A empresa implementou tecnologias avançadas em suas operações avícolas, como um sistema de fornecimento de água automatizado para garantir água limpa e higiênica o tempo todo, e um sistema de alimentação inteligente que dispensa automaticamente ração com base na quantidade restante na bandeja. Sensores colocados por toda a instalação de galinhas coletam continuamente dados sobre temperatura, umidade e qualidade do ar, que são exibidos em tempo real em uma tela grande na sede do grupo.

O sistema monitora dados de 316 fazendas e 3.688 galpões de galinhas, e se algum indicador exceder a faixa definida, um alarme automático é acionado. Através desses métodos, 180.000 pintinhos estão sendo cuidadosamente cuidados.

Desde 2011, o Grupo Sunner de Fujian investiu mais de 1 bilhão de yuans (US$138,17 milhões) em seu projeto de criação de galinhas de penas brancas. Em dezembro de 2021, a raça de galinhas de penas brancas desenvolvida pela empresa, “Shengze 901”, obteve todos os direitos de propriedade intelectual e foi aprovada pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, quebrando a dependência da China de galinhas de penas brancas importadas.

Através de esforços contínuos de reprodução, o desempenho abrangente do “Shengze 901” atingiu níveis avançados internacionalmente, com uma participação de mercado doméstico de mais de 20 por cento.

A província de Fujian também implementou ativamente iniciativas para revitalizar a indústria de sementes. Desde 2021, foram desenvolvidas 123 novas variedades agrícolas. Mais de 98,5 por cento das terras agrícolas na província são cultivadas com variedades de qualidade.