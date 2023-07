Semifinais da Copa do Brasil 2023: veja datas dos jogos e classificados

Três times já garantiram seus lugares nas semifinais da Copa do Brasil. A última será definida neste sábado, 15, no jogo entre Corinthians e América MG.

Nesta fase de semifinal teremos um confronto entre os estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O Flamengo mede forças contra o Grêmio, mirando se classificar para a final pelo segundo ano consecutivo. Já o Grêmio, busca retornar a uma decisão após 3 anos.

Na outra chave, o São Paulo que ainda busca seu primeiro título na competição, enfrenta o vencedor de Corinthians e América MG. O Tricolor se classificou diante do Palmeiras após vencer os dois jogos.

O primeiro confronto entre as equipes ocorrerá na semana do dia 26 de julho, com jogo de volta em 16 de agosto. As datas inicialmente seriam 9 e 16 de agosto, porém foi alterada para não coincidir com as oitavas da Libertadores.

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano receberá R$ 70 milhões, um aumento de R$ 10 milhões em relação à última edição. Somando as fases anteriores, o vencedor pode embolsar um total de R$ 80 milhões.

Times classificados para as semifinais da Copa do Brasil

Grêmio

Flamengo

São Paulo

Jogos das semifinais da Copa do Brasil

Grêmio x Flamengo

Corinthians ou América MG x São Paulo

Que dia começa as semifinais da Copa do Brasil

Os jogos das semifinais da Copa do Brasil serão nas semanas de 26 de julho e 16 de agosto.

