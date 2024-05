Fluminense x Cerro Porteño: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O Fluminense e o Cerro Porteño se enfrentam nesta quinta-feira, 16, às 19h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 5º rodada da Copa Libertadores e terá transmissão da ESPN e Star+.

O Flu busca se reerguer após a derrota por 2 a 1 contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, na última segunda-feira. Enquanto na Libertadores, o time comandado por Fernando Diniz vem de uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Colo-Colo, fora de casa.

O Cerro Porteño está em segundo lugar no Grupo A, acumulando cinco pontos. O time paraguaio atravessa um excelente momento na temporada, sem conhecer a derrota desde o dia 3 de abril, quando foi derrotado por 1 a 0 pelo Colo-Colo. Desde então, foram seis vitórias e três empates.

No Campeonato Paraguaio, a equipe também está em segundo lugar, somando 33 pontos na tabela de classificação.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Cerro Porteño hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, 16h, entre o Fluminense x Cerro Porteño terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Cerro Porteño hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Marquinhos, Antônio Carlos, Felipe Andrade (Alexsander), Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso; Arias, Keno, Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do Cerro Porteño

Jean; Alan Benítez, Eduardo Brock, Christian Javier Báez e Santiago Arzamendia; Piris da Motta, Jorge Morel, Gabriel Aguayo e Cecilio Domínguez; Federico Carrizo e Diego Churin.