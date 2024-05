Morre jornalista Claudio Vieira, referência no Carnaval do Rio

"Com profundo pesar, a diretoria da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro lamenta o falecimento do estimado jornalista Cláudio Vieira. Durante mais de uma década, Cláudio dedicou-se com excelência e comprometimento a comunicação da Liesa, contribuindo de maneira inestimável para o carnaval carioca", diz trecho do comunicado da Liesa.

Segundo o G1, em entrevista em 2021, a cantora Leci Brandão contou que se inspirou em uma história narrada por Cláudio Vieira para escrever a música Zé do Caroço. A canção conta a história de um líder comunitário do Morro do Pau da Bandeira, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio.