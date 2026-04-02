Fluminense x Corinthians: qual placar do jogo ontem pelo Brasileirão?

Publicado em 2 de abril de 2026 às 05h57.
Última atualização em 2 de abril de 2026 às 05h58.
O Fluminense venceu o Corinthians na noite desta quarta-feira, 1º, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os gols foram marcados por John Kennedy, Hércules e Rodrigo Castillo, enquanto André descontou para a equipe paulista.
Com o resultado, o Fluminense chegou a 19 pontos e assumiu a vice-liderança da competição, igualando a pontuação do líder Palmeiras.
O Corinthians, por sua vez, permanece com 10 pontos, na 11ª colocação, e amplia a sequência negativa na temporada.A partida terminou em 3 x 1.
O Fluminense controlou as ações desde o início e abriu o placar em contra-ataque. Após erro no meio-campo, Serna avançou em velocidade e serviu John Kennedy, que driblou o goleiro e marcou.
Nos minutos finais da etapa inicial, o Tricolor carioca ampliou. Serna acertou a trave em nova jogada de velocidade, e, no rebote, Hércules apareceu livre para fazer o segundo.
O Corinthians teve dificuldade para manter a posse de bola e criou apenas uma chance clara, em chute de fora da área defendido por Fábio.
O Corinthians voltou melhor do intervalo, mas teve sua reação interrompida após a expulsão de Allan aos seis minutos do segundo tempo. Com um jogador a menos e dois gols de desvantagem, a equipe paulista passou a ter dificuldades para competir.
O Fluminense aproveitou o cenário e seguiu pressionando, criando diversas oportunidades. O terceiro gol saiu na reta final, com Rodrigo Castillo, que completou para as redes após mais uma jogada ofensiva.
Nos acréscimos, o Corinthians diminuiu com André, após cobrança de escanteio, mas sem ameaçar a vitória tricolor.
|Pos
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Palmeiras
|19
|8
|6
|1
|1
|17
|8
|9
|79
|2
|Fluminense
|19
|9
|6
|1
|2
|16
|10
|6
|70
|3
|Bahia
|17
|8
|5
|2
|1
|12
|7
|5
|70
|4
|São Paulo
|17
|9
|5
|2
|2
|11
|6
|5
|62
|5
|Athletico-PR
|16
|9
|5
|1
|3
|14
|11
|3
|59
|6
|Flamengo
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|66
|7
|Coritiba
|14
|9
|4
|2
|3
|10
|9
|1
|51
|8
|Vasco
|12
|9
|3
|3
|3
|14
|14
|0
|44
|9
|Grêmio
|11
|8
|3
|2
|3
|13
|12
|1
|45
|10
|Vitória
|10
|8
|3
|1
|4
|8
|13
|-5
|41
|11
|Corinthians
|10
|9
|2
|4
|3
|8
|10
|-2
|37
|12
|Botafogo
|9
|8
|3
|0
|5
|14
|18
|-4
|37
|13
|Internacional
|9
|9
|2
|3
|4
|8
|10
|-2
|33
|14
|Atlético-MG
|8
|8
|2
|2
|4
|8
|11
|-3
|33
|15
|Bragantino
|8
|8
|2
|2
|4
|6
|10
|-4
|33
|16
|Chapecoense
|7
|7
|1
|4
|2
|9
|11
|-2
|33
|17
|Santos
|7
|8
|1
|4
|3
|10
|13
|-3
|29
|18
|Cruzeiro
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|16
|-5
|25
|19
|Mirassol
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|13
|-3
|25
|20
|Remo
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|-5
|25