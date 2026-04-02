Esporte

Fluminense x Corinthians: qual placar do jogo ontem pelo Brasileirão?

Jogo foi válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de abril de 2026 às 05h57.

Última atualização em 2 de abril de 2026 às 05h58.

O Fluminense venceu o Corinthians na noite desta quarta-feira, 1º, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por John Kennedy, Hércules e Rodrigo Castillo, enquanto André descontou para a equipe paulista.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 19 pontos e assumiu a vice-liderança da competição, igualando a pontuação do líder Palmeiras.

O Corinthians, por sua vez, permanece com 10 pontos, na 11ª colocação, e amplia a sequência negativa na temporada.

A partida terminou em 3 x 1.

Como foi o jogo?

O Fluminense controlou as ações desde o início e abriu o placar em contra-ataque. Após erro no meio-campo, Serna avançou em velocidade e serviu John Kennedy, que driblou o goleiro e marcou.

Nos minutos finais da etapa inicial, o Tricolor carioca ampliou. Serna acertou a trave em nova jogada de velocidade, e, no rebote, Hércules apareceu livre para fazer o segundo.

O Corinthians teve dificuldade para manter a posse de bola e criou apenas uma chance clara, em chute de fora da área defendido por Fábio.

O Corinthians voltou melhor do intervalo, mas teve sua reação interrompida após a expulsão de Allan aos seis minutos do segundo tempo. Com um jogador a menos e dois gols de desvantagem, a equipe paulista passou a ter dificuldades para competir.

O Fluminense aproveitou o cenário e seguiu pressionando, criando diversas oportunidades. O terceiro gol saiu na reta final, com Rodrigo Castillo, que completou para as redes após mais uma jogada ofensiva.

Nos acréscimos, o Corinthians diminuiu com André, após cobrança de escanteio, mas sem ameaçar a vitória tricolor.

Tabela Brasileirão 2026

PosTimePJVEDGPGCSG%
1Palmeiras198611178979
2Fluminense1996121610670
3Bahia178521127570
4São Paulo179522116562
5Athletico-PR1695131411359
6Flamengo147421135866
7Coritiba149423109151
8Vasco1293331414044
9Grêmio1183231312145
10Vitória108314813-541
11Corinthians109243810-237
12Botafogo983051418-437
13Internacional99234810-233
14Atlético-MG88224811-333
15Bragantino88224610-433
16Chapecoense77142911-233
17Santos781431013-329
18Cruzeiro791441116-525
19Mirassol681341013-325
20Remo681341015-525
Acompanhe tudo sobre:FutebolBrasileirãoCorinthiansFluminense

Mais de Esporte

Onde assistir aos jogos da NBA desta quinta-feira, 2 de abril

Chapecoense x Atlético-MG: horário e onde assistir hoje

Palmeiras x Grêmio: horário e onde assistir ao jogo hoje

Bragantino x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo hoje

Mais na Exame

Esporte

Bragantino x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo hoje

Pop

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder ontem?

Mercados

Emprego nos EUA, indústria no Brasil e guerra no Irã: o que move os mercados

ESG

Governo lança Plano Nacional de Bioeconomia com aporte de R$ 350 milhões