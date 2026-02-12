Fluminense x Botafogo: onde assistir e que horas é o jogo do Brasileirão

Redação Exame
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12h57.
Fluminense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela fase única do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, Record e Cazé TV.
O Fluminense chega ao clássico em boa fase no início da temporada. Desde a estreia dos titulares, a equipe está invicta, conquistou a Taça Guanabara e soma quatro pontos nas duas primeiras rodadas do Brasileirão.
Do outro lado, o Botafogo encerrou a Taça Guanabara na liderança do grupo e poupou titulares no fim de semana, contra o Vasco. Para o clássico, o técnico Martín Anselmi terá reforços: Ythallo, Wallace Davi e Villalba foram inscritos e podem estrear.
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldía.
Desfalques: Cano e Nonato (lesionados).
Neto; Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Telles; Artur (Villalba), Montoro e Arthur Cabral.
Técnico: Martín Anselmi.
Desfalques: Bastos, Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal, Ponte e Santi Rodríguez (lesionados).
O jogo desta quinta-feira começa às 19h30 (horário de Brasília).
A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, Record e Cazé TV.