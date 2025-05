São Paulo x Mirassol: veja possível escalação dos times para o jogo deste sábado, 24

O São Paulo e Mirassol se enfrentam neste sábado, 24, às 18h30, no estádio do Morumbis, na capital paulista, em confronto válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere.

O Tricolor busca manter a boa fase sob o comando de Luis Zubeldía e somar pontos importantes diante de sua torcida. Já o Mirassol, recém-chegado à elite do futebol nacional, tenta surpreender fora de casa e consolidar sua permanência na Série A.

Veja possível escalação de São Paulo x Mirassol:

São Paulo

Técnico: Luis Zubeldía

Zubeldía suspenso, não estará à beira do campo

Lucas Moura retorna após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA

Marcos Antônio, Ruan e outros lesionados

Lucca dúvida por entorse no tornozelo direito

Pendurados: Rafael, Alisson, Bobadilla, Rodriguinho, André Silva e Ferreira

Time provável:

Goleiro: Rafael

Defesa: Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz

Meio-campo: Alisson (ou Pablo Maia), Oscar, Luciano

Ataque: Cédric Soares, Lucas Ferreira, André Silva

Fora:

Luis Zubeldía (suspenso)

Ruan (dores no joelho)

Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito)

Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar)

Calleri (cirurgia no joelho esquerdo)

Ferreira (lesão na fáscia plantar)

Igor Vinícius (lombalgia)

Marcos Antônio (lesão muscular)

Mirassol

Técnico: Rafael Guanaes

Sem desfalques por lesão ou suspensão

Rafa Silva ausente (nascimento do filho)

Iury Castilho não relacionado por polêmica no clube

Negueba deve entrar na vaga de Iury

Time provável:

Goleiro: Walter

Defesa: Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo

Meio-campo: Neto Moura, José Aldo, Danielzinho, Gabriel

Ataque: Negueba (ou Cristian), Edson Carioca

Fora:

Iury Castilho (não relacionado)

Rafa Silva (nascimento do filho)

Pendurados: