Maricá x Sampaio Corrêa: veja onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Carioca

Maricá x Sampaio Corrêa: veja horário e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 12 (Bruno Maia / Comunicação Maricá F.C/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13h03.
O Maricá F.C. e o Sampaio Corrêa-RJ se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 17h, no Estádio João Saldanha, pela primeira rodada do Grupo X do Cariocão 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Cariocão TV.
O confronto marca a estreia das equipes no quadrangular de rebaixamento do Campeonato Carioca 2026. O Maricá, conhecido como Tsunami, encara o Sampaio Corrêa, de Saquarema, em um clássico regional.
Yuri Duarte; Magno Nunes, Victor Pereira, Sandro e Marcelinho; Vinícius Matheus, Almir e Caio Vitor; Café, Vitinho e Pablo Thomaz.
Zé Carlos; Ryan Silva, Daniel Nunes, Meirelles e Guilherme; João Martini, Gabriel Agú e Octávio; Luan Gama, Rodrigo Andrade e Matheus Goiano.
