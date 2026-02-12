Maricá x Sampaio Corrêa: veja onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Carioca

O Maricá F.C. e o Sampaio Corrêa-RJ se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 17h, no Estádio João Saldanha, pela primeira rodada do Grupo X do Cariocão 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Cariocão TV.

O confronto marca a estreia das equipes no quadrangular de rebaixamento do Campeonato Carioca 2026. O Maricá, conhecido como Tsunami, encara o Sampaio Corrêa, de Saquarema, em um clássico regional.

Qual é a provável escalação do Maricá?

Yuri Duarte; Magno Nunes, Victor Pereira, Sandro e Marcelinho; Vinícius Matheus, Almir e Caio Vitor; Café, Vitinho e Pablo Thomaz.

Qual é a provável escalação do Sampaio Corrêa-RJ?

Zé Carlos; Ryan Silva, Daniel Nunes, Meirelles e Guilherme; João Martini, Gabriel Agú e Octávio; Luan Gama, Rodrigo Andrade e Matheus Goiano.

Que horas é o jogo entre Maricá F.C. x Sampaio Corrêa hoje?

O jogo desta quinta-feira, 12, começa às 17h.

Onde assistir ao vivo Maricá F.C. x Sampaio Corrêa?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Cariocão TV.