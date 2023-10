Fluminense x Boca Juniors: final da Libertadores tem prorrogação?

A final da Copa Libertadores da América de 2023 será disputada nesse final de semana, no próximo sábado, 4 de novembro. O jogo decidirá quem volta para casa com a taça: Fluminense ou Boca Juniors.

A partida não só é decisiva como também pode se tornar histórica para o Fluminense: o tricolor carioca nunca conseguiu garantir um título na Copa Libertadores. Já o time argentino já levou a taça para casa em seis oportunidades: 1977, 1978, 200o, 2001, 2003 e 2007.

Tem prorrogação na final da Libertadores?

A decisão do último jogo da Libertadores, diferentemente de outros campeonatos de futebol, não tem vantagem para nenhum dos times. A partida se inicia no zero a zero e, em caso de empate, segue para a prorrogação. Se na prorrogação persistir o empate, o jogo será decidido nos pênaltis.

Onde assistir ao jogo Fluminense x Boca Juniors pela final da Libertadores?

A partida será transmitida pela TV Globo, ESPN e Conmebol TV.

Que horas é o jogo da final da Libertadores?

A partida Fluminense x Boca Juniors começa às 17h do sábado, 4 de novembro.

Onde será disputada a partida?

O jogo entre Fluminense e Boca Juniors será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Veja os valores do prêmio da Libertadores por fase