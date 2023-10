Copa do Mundo 2034: Fifa define Arábia Saudita como sede da competição

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, já anunciou qual será a sede da Copa do Mundo de 2034. Em 11 anos, o Mundial será na Arábia Saudita.

No anúncio, Infantino destacou as próximas três edições do campeonato, que terá jogos em dez países diferentes, na América do Sul, Ásia e Europa.

"O MAIOR SHOW DA TERRA será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026 – na América do Norte. As próximas duas edições da Copa do Mundo FIFA serão sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) – com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) – em 2030 e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034", disse o executivo no Instagram.

Copa do Mundo de 2034

Serão três edições em cinco continentes, com mais de dez países envolvidos. O anúncio do presidente da Fifa aconteceu logo após o encerramento do processo para concorrência das sedes das Copas de 2030 e 2034.

Onde serão as próximas Copas do Mundo?