Fluminense e Athletico têm mais de 90% de chance de classificação na Libertadores

Depois do primeiro turno da fase de grupos da Libertadores, os sete clube brasileiros na competição estão em posições diferentes: com três vitórias, o Fluminense lidera a classificação geral do torneio e está praticamente garantido nas oitavas, com 98.26% de chance de avançar. Quem também vive boa fase é o Athletico, que com 7 pontos, tem 94.44% de probabilidade de passar de fase. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG.

O Corinthians é quem vive a pior situação na competição dentre os brasileiros: tem uma vitória e duas derrotas, e ocupa o terceiro lugar do Grupo E, com 19.52% de chances de avançar na competição. A questão se agrava ainda mais levando em conta que o clube enfrenta os dois times que o venceram na Neo Química Arena, Independiente Del Valle e Argentinos Jrs., fora de casa no returno. Somente o jogo contra o Liverpool, contra quem o time paulista conquistou a primeira vitória, será no Brasil.

No mesmo grupo do Furacão, o Atlético-MG venceu o Alianza Lima na quarta-feira por 2 a 0, conquistando um momento de alívio depois das duas derrotas consecutivas. Atualmente, o clube tem 51.06% de chance de chegar nas oitavas de final. O Flamengo, que empatou com o Racing em 1 a 1 e tem uma vitória, um empate e uma derrota na competição, tem 61.75% de chance de se classificar.

Palmeiras e Internacional apresentam números melhores: 78.80% e 67.28% de probabilidade de chegar nas oitavas, respectivamente, já que tem seis e cinco pontos em seus grupos. No grupo B, do Colorado, está o único time que ainda não pontuou na Libertadores: com três derrotas, o Metropolitanos, da Venezuela, tem apenas 1.59% de chance de classificação.

