Gabigol faz ação para comemorar recorde de gols na Libertadores

Na contramão de boa parte dos ídolos brasileiros em atividade, o atacante Gabigol divulgou nesta sexta-feira, 5, o lançamento de um kit exclusivo para comemorar uma marca histórica: ao fazer o gol no empate em 1x1 contra o Racing, na noite desta quinta-feira, ele chegou aos 30 tentos na Copa Libertadores e se tornou, de forma isolada, o maior artilheiro brasileiro na história da competição.

“É uma honra atingir essa marca usando a camisa 10 do nosso Rei. Ficará eternizado na minha vida e na vida de cada torcedor. Que possamos desfrutar muito dessa relação de amor que temos”, disse o jogador, que chegou a 145 gols com a camisa rubro-negra.

O kit, que recebe o nome “Maior artilheiro brasileiro da América”, vai trazer itens exclusivos do atacante. O produto vai ter uma camisa 10 do Flamengo autografada pelo atacante, um patch especial com a marca do jogador, além de uma almofada e dois copos personalizados do ídolo.

"Nossos ídolos possuem uma força de exposição gigantesca e precisam usar prioritariamente para ações que tragam um mundo melhor, e obviamente, não vejo problema algum em utilizarem os seus melhores momentos para lançarem produtos que tragam retorno financeiro a eles e seus clubes. Vale lembrar que dependerá de cada contrato com as instituições, que são diferentes dependendo do atleta e do clube, mas sempre terão oportunidades a serem criadas com foco em conexão com os fãs e monetização. Aqui na Heatmap, estamos trabalhando arduamente na criação de projetos que conectem não somente de forma física, mas também, com ações de experiência que envolvam NFTs de experiência", explica Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo e que também faz captação de contratos entre marcas, atletas, entidades e clubes.

Qual o preço do kit do Gabigol

Os kits não são nada baratos e serão vendidos por R$ 1.499,00. O projeto já vinha sendo trabalhado há alguns meses e foi produzido pela família do atleta, em parceria com a 4ComM, empresa que gerencia a carreira do jogador, e também a SoÍdolos Oficial, que conta com outros produtos exclusivos do camisa 10.

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa especializada na captação de marcas junto aos clubes, atletas, entidades e empresas, "formatar um kit à disposição dos torcidas é uma ótima iniciativa, exemplar, uma vez que Gabigol é um ídolo e as pessoas querem estar próximas. Para isso, esse tipo de ação é uma forma de possibilitar este acesso aos torcedores, com uma aproximação ainda maior com um atleta que é identificado e ídolo do Flamengo."

Já Bruno Brum, CMO da agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, o ídolo é um elo fundamental na relação clube-torcida. "Pessoas preferem se relacionar com outras pessoas. O Gabigol entendeu essa dinâmica e está bem à frente do mercado brasileiro quando o tema é construção de marca e imagem do mercado de jogadores, exatamente por ações como essa. A tendência é que outros players, assim como no mercado europeu e americano, tenham essas iniciativas", explica.

Armênio Neto, especialista em novos negócios do esporte e que trabalhou no marketing do Santos à época de Neymar, o licenciamento de produtos é uma das verticais de negócios mais importantes para os atletas.

"Se ao final da carreira o salário vai a zero e os patrocínios pessoais naturalmente diminuem de volume, os licenciamentos podem ir na mão contrária, gerando mais negócios, mais receitas, e por muito tempo. No Brasil isso é pouco explorado e ainda visto como "patinho feio" dos contratos de imagem. Mas pelo que temos visto em relação ao Gabriel, há um grande esforço neste sentido, o que é um acerto na gestão da sua carreira."