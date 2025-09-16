Esporte

Lanús x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Partida entre Lanús e Fluminense é válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13h38.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 13h39.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A partida entre Lanús e Fluminense acontece nesta terça-feira, 16 de setembro, às 21h30, no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo terá transmissão ao vivo no SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.

O Fluminense, o único clube brasileiro ainda vivo nas três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana), chega empolgado e com a expectativa de garantir uma boa vantagem no jogo de ida. Já o Lanús, que avançou para as quartas após eliminar o Central Córdoba nos pênaltis, tenta surpreender jogando em casa.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Lanús e Fluminense hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo entre Lanús e Fluminense, às 21h30, terá transmissão ao vivo no SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.

Como assistir online o jogo entre Lanús e Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online através do Globoplay, que retransmite os jogos do SBT e SBT Sports.

Prováveis escalações

Lanús (Técnico: Mauricio Pellegrino):

  • Losada;
  • Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich;
  • Medina, Cardozo, Aquino e Salvio;
  • Walter Bou e Marcelino Moreno.

Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho):

  • Fábio;
  • Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê;
  • Hércules, Martinelli e Nonato;
  • Canobbio, Serna e Everaldo.
Acompanhe tudo sobre:FutebolFluminenseCopa Sul-AmericanaAgenda de jogos

Mais de Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 16 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Champions League: além de Vini Jr., quem são os jogadores brasileiros da competição?

Champions League: HBO Max lança opção de tela com quatro jogos simultâneos e narração personalizada

Mais na Exame

Mundo

Trump inicia segunda visita ao Reino Unido com foco em comércio e conflitos internacionais

Um conteúdo Bússola

Setembro Amarelo: 3 exemplos de iniciativas que promovem a saúde mental dos colaboradores

Casual

A suíte de R$ 265 mil eleita a melhor do mundo fica em São Paulo — e Memphis não está hospedado nela

Carreira

Embraer abre 300 vagas de estágio para estudantes de todo o Brasil; saiba como participar