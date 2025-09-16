Lanús x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

A partida entre Lanús e Fluminense acontece nesta terça-feira, 16 de setembro, às 21h30, no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo terá transmissão ao vivo no SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.

O Fluminense, o único clube brasileiro ainda vivo nas três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana), chega empolgado e com a expectativa de garantir uma boa vantagem no jogo de ida. Já o Lanús, que avançou para as quartas após eliminar o Central Córdoba nos pênaltis, tenta surpreender jogando em casa.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Lanús e Fluminense hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo entre Lanús e Fluminense, às 21h30, terá transmissão ao vivo no SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.

Como assistir online o jogo entre Lanús e Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online através do Globoplay, que retransmite os jogos do SBT e SBT Sports.

Prováveis escalações

Lanús (Técnico: Mauricio Pellegrino):

Losada;

Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich;

Medina, Cardozo, Aquino e Salvio;

Walter Bou e Marcelino Moreno.

Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho):