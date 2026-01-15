Esporte

Flamengo x Corinthians: venda de ingressos da Supercopa começa hoje; veja como comprar

Partida entre Flamengo e Corinthians será em 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, valendo o primeiro título da temporada pela Supercopa Rei

Yuri Alberto: jogo será será disputado no dia 1º de fevereiro, às 16h (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)

Yuri Alberto: jogo será será disputado no dia 1º de fevereiro, às 16h (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08h21.

Última atualização em 15 de janeiro de 2026 às 08h24.

Os ingressos para assistir Flamengo e Corinthians na Supercopa Rei começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 15, às 14h, exclusivamente no site da Bilheteria Digital.

O confronto pelo primeiro título da temporada será disputado no dia 1º de fevereiro, às 16h, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, e terá acesso condicionado ao reconhecimento facial do torcedor.

A Supercopa coloca frente a frente o campeão brasileiro de 2025, Flamengo, e o vencedor da Copa do Brasil, Corinthians. A organização é do Metrópoles Sports, que integra o torneio ao calendário de eventos esportivos do ano.

Os setores do estádio foram definidos por sorteio. Torcedores do Flamengo ficarão nos lados Norte e Leste. Já torcida do Corinthians ocupará os setores Sul e Oeste. O uso de camisas dos clubes só será permitido dentro do respectivo setor.

Como comprar ingressos para Flamengo x Corinthians?

A compra será feita de forma exclusiva pela Bilheteria Digital. A biometria facial é obrigatória para finalizar a compra e entrar no estádio.

Passo a passo para comprar e validar o ingresso:

  • acessar a Bilheteria Digital no dia e horário da venda
  • selecionar o setor desejado
  • concluir o pedido
  • realizar o reconhecimento facial no site da UGO
  • apresentar a biometria na entrada do Mané Garrincha

Setores: onde fica cada torcida?

O sorteio definiu os setores de cada clube.

  • Flamengo: Norte e Leste
  • Corinthians: Sul e Oeste

Torcedores só poderão acessar o setor correspondente ao seu time. A regra também vale para o uso de camisa no estádio.

É obrigatório reconhecimento facial?

Sim. O reconhecimento facial é exigido na compra e no acesso ao jogo. O cadastro dura menos de 30 segundos e requer foto sem acessórios e com boa iluminação.

Quando será o jogo do Flamengo x Corinthians na Supercopa?

A Supercopa será no dia 1º de fevereiro, às 16h. A transmissão ainda não foi informada pela organização.

O Flamengo contará com Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O Corinthians terá Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

Acompanhe tudo sobre:CorinthiansFlamengoSupercopa ReiFutebol

Mais de Esporte

Rapper contratado pelo Santos recebe camisa das mãos de Neymar

Grêmio x São José: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

Cruzeiro x Tombense: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

Palmeiras x Santos: onde assistir e horário do jogo pelo Paulistão

Mais na Exame

Mundo

Trump recebe María Corina Machado na Casa Branca

Mercado Imobiliário

Aluguel sobe quase 10% e supera inflação pelo quarto ano seguido

Mercados

Ouro perde força após Trump reduzir tensões com o Irã

Casual

Mendoza além das taças: 6 experiências para desbravar a Cordilheira dos Andes