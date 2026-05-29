Quem João Fonseca vai enfrentar agora? Veja os próximos desafios do tenista até a final

O tenista brasileiro João Fonseca alcançou o principal resultado de sua trajetória profissional ao derrotar o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 2, em partida disputada na quadra Philippe Chatrier, em Paris. A disputa ocorreu nesta sexta-feira, 29.

O triunfo ganhou ainda mais relevância pelo contexto do confronto: o brasileiro, atual número 28 do ranking mundial, saiu de uma desvantagem de dois sets para superar o tenista que ocupa a quarta colocação.

Com o resultado, Fonseca entrou para um grupo restrito na carreira de Djokovic. O carioca se tornou apenas o segundo jogador a vencer o sérvio após perder os dois primeiros sets da partida.

A edição de 2026 de Roland Garros tem registrado eliminações de nomes entre os principais favoritos. Na quinta-feira, 28, o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, foi derrotado pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 56 do mundo.

Classificado para as oitavas de final, Fonseca aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto entre o norueguês Casper Ruud e o americano Tommy Paul. Até o momento da publicação, a partida entre os dois ainda estava em andamento. Ruud ocupa a 15ª posição do ranking e chegou à decisão do Masters 1000 de Roma nesta temporada, quando foi superado por Sinner.

Quem será o próximo adversário de João Fonseca?

Caso avance às quartas de final, João Fonseca poderá cruzar com o russo Andrey Rublev ou com o tcheco Jakub Mensik. O australiano Alex de Minaur, oitavo colocado do ranking mundial, foi eliminado por Mensik e deixou a competição nesta sexta-feira.

Uma eventual vaga nas semifinais pode colocar Fonseca diante do alemão Alexander Zverev, atual número 3 do mundo. O francês Quentin Halys, que enfrenta Zverev ainda nesta sexta-feira, também aparece como possível adversário. Outra possibilidade no caminho é o holandês Frenkie de Jong.

Do outro lado da chave, os potenciais adversários em uma eventual final incluem Juan Manuel Cerúndolo, Martin Landaluce, Matteo Berrettini, Francisco Comesana, Jaime Faria, Frances Tiafoe, Matteo Arnaldi, Raphael Collignon, Félix Auger-Aliassime, Brandon Nakashima, Moise Kouame, Alejandro Tabilo, Flavio Cobolli, Learner Tien, Francisco Cerúndolo e Zachary Svajda.