Corinthians vence o Vasco e conquista quarto título da Copa do Brasil

O grito preso na garganta por 8 anos finalmente saiu. O Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1 neste domingo, 21, no Maracanã, e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil, encerrando um longo jejum e reafirmando sua força em decisões nacionais.

Com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay, o time comandado por Dorival Júnior mostrou maturidade, eficiência e sangue-frio para superar um adversário empurrado por mais de 60 mil torcedores no Rio de Janeiro. O título coroa uma campanha sólida e um confronto decidido ao longo de 180 minutos, em que o Corinthians foi superior.

O Timão apostou em transições rápidas e foi cirúrgico quando teve espaço. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Matheusinho lançou com precisão, Yuri Alberto dominou com categoria e tocou na saída de Léo Jardim para abrir o placar. O gol incendiou o jogo e também o Vasco.

Empurrado pela torcida, o time cruz-maltino cresceu, passou a controlar a posse e encontrou o empate aos 41 minutos. Após erro no meio-campo, Andrés Gómez avançou pela direita e cruzou para Nuno Moreira cabecear firme, deixando tudo igual antes do intervalo.

A etapa final começou com pressão vascaína. O Corinthians se defendia, resistia e esperava o momento certo. Ele veio aos 17 minutos. Breno Bidon iniciou a jogada, Yuri Alberto arrancou pela direita e rolou para Memphis Depay, livre, empurrar para o gol vazio. Um golpe preciso, no instante exato.

A partir daí, o jogo virou resistência. O Vasco tentou no abafa, mas encontrou um Corinthians organizado, experiente e disposto a sofrer até o último apito. Quando o árbitro encerrou a partida, jogadores caíram no gramado e a torcida alvinegra explodiu em festa.

Com a taça, o Corinthians volta a vencer a Copa do Brasil após o título de 2009, quando ainda tinha Ronaldo Fenômeno no ataque. Além da glória esportiva, o clube assegura vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2025 e acumula cerca de R$ 100 milhões em premiações ao longo do torneio.

Dorival Júnior também entra para a história: com a conquista, iguala Luiz Felipe Scolari como o técnico com mais títulos da Copa do Brasil, quatro no total.

Para o Vasco, fica o sonho interrompido do bicampeonato, o único título havia sido em 2011. O vice rende cerca de R$ 56 milhões e a vaga na Copa Sul-Americana, mas não apaga a frustração de ver o troféu escapar em casa.

No Maracanã, o Corinthians voltou a sorrir. E, depois de 16 anos, voltou a levantar a Copa do Brasil.