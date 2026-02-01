Copa das Campeãs: Arsenal derrota o Corinthians na final do mundial

Esporte

O Arsenal derrotou o Corinthians por 3 a 2 neste domingo, 1º, em Londres, e conquistou a primeira edição da Copa das Campeãs da Fifa, torneio que equivale ao Mundial feminino de clubes. A partida, realizada no Emirates Stadium, terminou na prorrogação com gol da atacante australiana Caitlin Foord.

A equipe inglesa, atual campeã da Liga dos Campeões da Uefa, venceu jogando em casa, diante de 25 mil torcedores. A torcida corintiana marcou presença em grande número no norte de Londres, com apoio constante durante os 120 minutos.

“O gol do título saiu na prorrogação, dos pés de Foord, após domínio do Arsenal desde o fim do tempo regulamentar.” Antes disso, Olivia Smith e Wubben-Moy marcaram os primeiros dois gols do time inglês. Pelo lado brasileiro, Gabi Zanotti e Vic anotaram os tentos de empate.

A partida começou com domínio do Arsenal. Aos 13 minutos, após finalização de Blackstenius defendida por Lelê, Olivia Smith aproveitou o rebote e abriu o placar. O Corinthians respondeu rapidamente. Oito minutos depois, Gabi Zanotti completou de cabeça um lance confuso. A bola cruzou a linha antes da goleira Borbe afastar, e o empate foi confirmado: “1 a 1”.

Sob chuva intensa na etapa final, a zagueira Wubben-Moy colocou o Arsenal novamente em vantagem, aos 11 minutos, com cabeceio sem chances para Lelê. O Corinthians reagiu nos acréscimos, após Robledo sofrer pênalti cometido por McCabe. Vic cobrou no centro e empatou mais uma vez, levando o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, o Arsenal manteve a pressão e chegou ao gol decisivo. Foord recebeu livre na área e finalizou rasteiro. Lelê tentou a defesa, mas não conseguiu evitar o terceiro gol inglês, que definiu o título inédito.

Qual é o valor do prêmio?

A Fifa confirmou uma premiação recorde para quem vencer o torneio da primeira campeã mundial da história do futebol feminino: US$ 2,3 milhões para quem levantar o troféu.

