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Fase de grupos copa 2026

Consórcio Fla-Flu, responsável pelo Maracanã, é multado em R$ 400 mil - entenda a pena

O contrato de concessão do Maracanã determina que a administradora tem a obrigação de manter em plenas condições de uso e conservação todos os bens

Maracanã, no Rio: edição brasileira foi um sucesso esportivo, mas foi marcada por estouro no orçamento e acusações de corrupção (Chris McGrath/Getty Images)

Maracanã, no Rio: edição brasileira foi um sucesso esportivo, mas foi marcada por estouro no orçamento e acusações de corrupção (Chris McGrath/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17h58.

Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 10h15.

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O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, foi multado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em razão de falhas relacionadas à limpeza e à conservação do estádio. A penalidade foi aplicada com base em avaliações da gestão e em apontamentos presentes no relatório de 2025 elaborado pelo verificador independente do contrato de concessão. Com isso, a concessionária poderá ter de desembolsar R$ 401.217,48 adicionais no pagamento da outorga anual.

O valor da multa corresponde a 2% da outorga anual, fixada em R$ 20 milhões. Segundo a Comissão de Fiscalização do Contrato do Maracanã, esse percentual é previsto para casos classificados como infrações de média ou alta gravidade. Apesar da decisão, o Consórcio Fla-Flu apresentou recurso administrativo, o que mantém a cobrança temporariamente suspensa até a conclusão da análise por parte do Governo do Estado.

O que está acontecendo

Os problemas apontados não são recentes. Em outubro de 2025, a concessionária já havia recebido uma advertência em razão das condições de limpeza do estádio, após três fiscalizações consecutivas realizadas entre setembro e outubro daquele ano. Meses depois, em abril de 2026, a Comissão de Fiscalização voltou a registrar a permanência de falhas estruturais na administração do equipamento esportivo, fator que contribuiu para a aplicação da sanção financeira.

O contrato de concessão do Maracanã determina que a administradora tem a obrigação de manter em plenas condições de uso e conservação todos os bens, equipamentos e instalações vinculados ao complexo esportivo. Em caso de descumprimento das regras contratuais, estão previstas punições que variam entre advertência, multa proporcional à gravidade da infração, suspensão temporária de participação em licitações e até declaração de inidoneidade.

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