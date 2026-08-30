Esporte
Fase de grupos copa 2026

Flamengo x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Duelo acontece neste domingo, 30, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão

Flamengo recebe Botafogo no Maracanã neste domingo, 30 (Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo recebe Botafogo no Maracanã neste domingo, 30 (Gilvan de Souza/Flamengo)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13h05.

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Flamengo e Botafogo entram em campo neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em confronto direto pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a menos na tabela, as duas equipes chegam ao clássico com objetivos distintos.

Situação do Flamengo

O time carioca tenta se recuperar da derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, resultado que encerrou uma invencibilidade de 13 partidas. Mesmo com o revés, o Flamengo segue na perseguição ao líder Palmeiras, atualmente seis pontos à frente na tabela.

Situação do Botafogo

Já o Botafogo busca reagir após ser derrotado pelo Athletico-PR por 3 a 2 na rodada anterior, em jogo no Nilton Santos. A última vitória da equipe no Brasileirão aconteceu em julho, contra o Vitória.

Mosaico e apresentação musical

Mandante da partida, o Flamengo prepara o maior mosaico 3D já exibido no estádio, com 46 metros de largura e 25 metros de altura, em parceria com o patrocinador master do clube, que completa um ano estampado no uniforme rubro-negro.

Antes da bola rolar, o cantor Dudu Nobre se apresenta ao lado da Charanga Rubro-Negra.

Onde assistir

  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), Premiere (TV fechada) e ge tv (YouTube).

Escalações prováveis

Flamengo

Técnico: Leonardo Jardim

  • Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Paquetá), Samuel Lino e Pedro.

Botafogo

Técnico: Rodrigo Bellão

  • Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino e Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Arthur Cabral e Danilo Pereira.
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