Flamengo x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Flamengo e Botafogo entram em campo neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em confronto direto pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a menos na tabela, as duas equipes chegam ao clássico com objetivos distintos.

Situação do Flamengo

O time carioca tenta se recuperar da derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, resultado que encerrou uma invencibilidade de 13 partidas. Mesmo com o revés, o Flamengo segue na perseguição ao líder Palmeiras, atualmente seis pontos à frente na tabela.

Situação do Botafogo

Já o Botafogo busca reagir após ser derrotado pelo Athletico-PR por 3 a 2 na rodada anterior, em jogo no Nilton Santos. A última vitória da equipe no Brasileirão aconteceu em julho, contra o Vitória.

Mosaico e apresentação musical

Mandante da partida, o Flamengo prepara o maior mosaico 3D já exibido no estádio, com 46 metros de largura e 25 metros de altura, em parceria com o patrocinador master do clube, que completa um ano estampado no uniforme rubro-negro.

Antes da bola rolar, o cantor Dudu Nobre se apresenta ao lado da Charanga Rubro-Negra.

Onde assistir

Transmissão: TV Globo (TV aberta), Premiere (TV fechada) e ge tv (YouTube).

Escalações prováveis

Flamengo

Técnico: Leonardo Jardim

Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Paquetá), Samuel Lino e Pedro.

Botafogo

Técnico: Rodrigo Bellão