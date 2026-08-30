Flamengo x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Flamengo recebe Botafogo no Maracanã neste domingo, 30 (Gilvan de Souza/Flamengo)
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Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13h05.
Flamengo e Botafogo entram em campo neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em confronto direto pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a menos na tabela, as duas equipes chegam ao clássico com objetivos distintos.
O time carioca tenta se recuperar da derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, resultado que encerrou uma invencibilidade de 13 partidas. Mesmo com o revés, o Flamengo segue na perseguição ao líder Palmeiras, atualmente seis pontos à frente na tabela.
Já o Botafogo busca reagir após ser derrotado pelo Athletico-PR por 3 a 2 na rodada anterior, em jogo no Nilton Santos. A última vitória da equipe no Brasileirão aconteceu em julho, contra o Vitória.
Mandante da partida, o Flamengo prepara o maior mosaico 3D já exibido no estádio, com 46 metros de largura e 25 metros de altura, em parceria com o patrocinador master do clube, que completa um ano estampado no uniforme rubro-negro.
Antes da bola rolar, o cantor Dudu Nobre se apresenta ao lado da Charanga Rubro-Negra.
Técnico: Leonardo Jardim
Técnico: Rodrigo Bellão