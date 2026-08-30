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Fase de grupos copa 2026

Corinthians x Santos: horário, onde assistir e prováveis escalações

Duelo, que acontece na Neo Química Arena, vale pela 25ª rodada do Brasileirão

Corinthians e Santos se enfrentam no Brasileirão neste domingo, 30 (Raul Baretta/ Santos)

Corinthians e Santos se enfrentam no Brasileirão neste domingo, 30 (Raul Baretta/ Santos)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12h52.

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Corinthians e Santos entram em campo neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico chega em momento delicado para as duas equipes.

Situação do Corinthians

Com duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Corinthians busca a vitória para reduzir a distância em relação ao G5 do Brasileirão.

Situação do Santos

Já o Santos disputa o segundo clássico consecutivo tentando reverter a imagem negativa deixada no primeiro confronto, quando perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, no Nubank Parque. O time de Cuca chega para o jogo com apenas 26 pontos em 23 partidas.

Uma nova derrota pode empurrar o Santos para a zona de rebaixamento ao final da rodada.

Onde assistir

  • Transmissão: TV Globo (TV aberta) e Premiere (TV fechada).

Escalações prováveis

Corinthians

Técnico: Fernando Diniz

  • Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, André Carrillo e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.

Santos

Técnico: Cuca

  • Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol.
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