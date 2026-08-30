Corinthians x Santos: horário, onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e Santos se enfrentam no Brasileirão neste domingo, 30 (Raul Baretta/ Santos)
Colaboradora
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12h52.
Corinthians e Santos entram em campo neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico chega em momento delicado para as duas equipes.
Com duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Corinthians busca a vitória para reduzir a distância em relação ao G5 do Brasileirão.
Já o Santos disputa o segundo clássico consecutivo tentando reverter a imagem negativa deixada no primeiro confronto, quando perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, no Nubank Parque. O time de Cuca chega para o jogo com apenas 26 pontos em 23 partidas.
Uma nova derrota pode empurrar o Santos para a zona de rebaixamento ao final da rodada.
Técnico: Fernando Diniz
Técnico: Cuca