Mídia árabe diz que acordo entre EUA e Irã está próximo; petróleo desaba

O petróleo aprofundou as perdas no fim da manhã desta quarta-feira, 20, em meio ao avanço das negociações entre Estados Unidos e Irã, movimento que impulsionou os ativos de risco no mercado global. A perspectiva de um acordo capaz de reduzir as tensões no Oriente Médio derrubou os preços da commodity, o que vem sustentando a forte alta das bolsas ao redor do mundo.

Por volta das 13h20, o barril do Brent, referência internacional do petróleo, recuava 5,42%, cotado a US$ 105,25. Já o WTI, referência nos Estados Unidos, caía 5,28%, a US$ 98,62. Com isso, o Ibovespa, que já havia aberto em alta, avançava 1,75%, aos 177.323 pontos no mesmo horário. O dólar também operava em queda frente ao real, recuando 0,62%, a R$ 5,01.

No exterior, os principais índices de Nova York subiam mais de 1%, enquanto as bolsas europeias também registravam forte valorização, refletindo o alívio dos investidores com a possibilidade de um acordo entre Washington e Teerã.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã estão em “fase final”, embora tenha voltado a ameaçar novos ataques caso não haja consenso.

“Estamos na fase final das negociações com o Irã. Veremos o que acontece. Ou chegamos a um acordo, ou teremos que tomar medidas um pouco desagradáveis, mas espero que isso não aconteça”, disse Trump a jornalistas antes de embarcar no Air Force One.

O republicano também afirmou que não tem pressa para concluir um entendimento. “Idealmente, gostaria de ver poucas pessoas mortas, em vez de muitas. Podemos fazer de qualquer maneira”, declarou.

Do lado iraniano, porém, o tom seguiu duro, de acordo com informações da Reuters. Teerã acusou Trump de conspirar para reiniciar a guerra e ameaçou retaliar eventuais ataques fora do Oriente Médio. “Caso a agressão contra o Irã se repita, a prometida guerra regional se estenderá para além da região desta vez”, afirmou a Guarda Revolucionária em comunicado.

As falas ocorreram cerca de seis semanas após Trump suspender a Operação Epic Fury em busca de um cessar-fogo. Desde então, as negociações avançaram lentamente, mas ganharam novo impulso nos últimos dias.

Emissora árabe diz que acordo está próximo

Ainda assim, a percepção de que um acordo pode estar próximo ganhou força após a emissora árabe Al Arabiya informar, citando fontes, que os trabalhos para finalizar o texto de um acordo entre Estados Unidos e Irã estão em andamento e que sua conclusão pode ser anunciada nas próximas horas.

Segundo a reportagem, o chefe do Exército do Paquistão, Asim Munir, poderá visitar o Irã na quinta-feira, 21, para anunciar a versão final do acordo. O canal também afirmou que uma nova rodada de negociações deve ocorrer em Islamabad após a temporada do Hajj.

As tensões também provocaram desconforto em Israel. Segundo o jornal israelense Haaretz, as Forças Armadas israelenses foram surpreendidas após Trump afirmar que esteve “a apenas uma hora” de ordenar novos ataques ao Irã na noite anterior. De acordo com a publicação, militares israelenses acreditavam que qualquer retomada das hostilidades seria previamente coordenada com Israel.

Na segunda-feira, Trump afirmou em publicação nas redes sociais que decidiu cancelar ataques planejados para terça-feira, 19, após aliados dos Estados Unidos no Golfo informarem que negociações “sérias” estavam em andamento para um acordo de paz.