Mundial de Clubes 2025: relembre os últimos cinco vencedores do campeonato

A final do Mundial de Clubes da Fifa 2025 acontece neste domingo, 13, entre PSG e Chelsea. Os dois clubes europeus buscam a consagração no maior torneio de clubes do futebol mundial.

O Paris Saint-Germain (PSG) busca sua primeira taça competição, enquanto o Chelsea, campeão em 2022, quer conquistar sua segunda taça.

Nos últimos cinco anos, o domínio europeu tem sido claro no Mundial de Clubes. Confira:

Ano Clube País 2024 Real Madrid Espanha 2023 Manchester City Inglaterra 2022 Real Madrid Espanha 2021 Chelsea Inglaterra 2020 Bayern de Munique Alemanha

Em 2024, o Real Madrid conquistou o título pela segunda vez consecutiva, reafirmando sua supremacia no futebol mundial. Em 2023, foi a vez do Manchester City, que venceu sua primeira edição do torneio. O Real Madrid também havia sido campeão em 2022, consolidando uma era de ouro para os clubes espanhóis no torneio.

O Chelsea se sagrou campeão em 2021, com uma equipe recheada de estrelas e comandada pelo técnico Thomas Tuchel, enquanto o Bayern de Munique, em 2020, também mostrou sua força ao derrotar o Tigres UANL na final.