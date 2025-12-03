Flamengo pode ser campeão nesta quarta-feira? Veja chances

Sim, o Flamengo, campeão da CONMEBOL Libertadores no último sábado, 29, também pode se consagrar campeão do Brasileirão 2025 nesta quarta-feira.

O time comandado pelo técnico Filipe Luís chega à 37ª rodada do Brasileirão com quase as duas mãos na taça. A equipe carioca soma 75 pontos, cinco a mais que o segundo colocado, Palmeiras. A campanha do rubro-negro contou com 22 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas.

Para levantar a taça, o Fla tem o cenário mais simples: basta vencer o Ceará.

Quase 100% de chance de título

Refletindo esse domínio, as estimativas recentes dão ao Flamengo algo entre 95% e 97% de chance de ser campeão. O Flamengo precisa vencer um dos dois últimos jogos (Ceará e Mirassol) que irá disputar para ficar com a taça.

O rubro-negro carioca também fica com o troféu caso empate as duas partidas, situação ainda mais confortável.

Campeão com duas derrotas

Mesmo em caso de dois resultados negativos, o Flamengo mantém chance de título. Para isso:

Palmeiras não pode somar mais de quatro pontos (uma vitória e um empate)

O Cruzeiro não pode vencer os dois compromissos.

Se o Palmeiras fizer até três pontos e o Cruzeiro somar no máximo quatro, o Flamengo termina na liderança mesmo sem pontuar na reta final.