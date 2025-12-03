Fortaleza x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

O Fortaleza recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Na reta final do campeonato, o Fortaleza busca desesperadamente escapar da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Martín Palermo vem de vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0 e ocupa a 18ª colocação, com 40 pontos — um a menos que o Santos, primeiro clube fora do Z4.

Do outro lado, o Corinthians tenta garantir uma vaga na próxima edição da Sul-Americana e ainda sonha com um possível G8. Com 46 pontos, o time de Dorival Júnior ocupa a 9ª posição e empatou por 2 a 2 com o Botafogo na rodada anterior.

Retrospecto do confronto

Fortaleza e Corinthians já se enfrentaram 37 vezes. Os paulistas levam vantagem no histórico: são 20 vitórias, contra 7 dos cearenses e 10 empates. No primeiro turno deste Brasileirão, as equipes empataram em 1 a 1.

Jogando no Ceará, o equilíbrio é maior: em 18 confrontos, são 7 vitórias do Fortaleza, 8 do Corinthians e 3 empates.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Fortaleza e Corinthians terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 19h.

Prováveis escalações

Fortaleza (Técnico: Martín Palermo):

Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior):

Hugo Souza; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Raniele; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Matheus Bidu; Rodrigo Garro (Vitinho), Dieguinho e Gui Negão.