Esporte

Fluminense x Deportivo La Guaira: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores

Tricolor entra em campo em busca de recuperação na competição após campanha irregular na fase de grupos

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de maio de 2026 às 10h50.

Fluminense e Deportivo La Guaira se enfrentam nesta quarta-feira, 27, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Grupo C da Copa Libertadores de 2026.

O Tricolor entra em campo em busca de recuperação na competição após campanha irregular na fase de grupos, enquanto o time venezuelano tenta encerrar sua participação com um resultado positivo fora de casa.

Como chega o Fluminense

O Fluminense ainda não conseguiu embalar na Libertadores e chega ao duelo pressionado pela necessidade de somar pontos para tentar melhorar sua posição final no grupo.

A equipe comandada por Luis Zubeldía aposta na força do Maracanã e na presença de jogadores experientes como Fábio e Lucho Acosta para controlar o jogo desde o início.

No setor ofensivo, a expectativa recai sobre John Kennedy, que deve ser a principal referência de ataque em uma formação que mistura velocidade pelos lados e posse no meio.

Como chega o Deportivo La Guaira

O Deportivo La Guaira vive cenário mais confortável na tabela e entra em campo sem grande pressão de classificação.

O time venezuelano deve atuar de forma mais reativa, priorizando marcação em bloco médio e transições rápidas, especialmente explorando os atacantes Arace e Londoño.

A equipe também tenta melhorar o desempenho defensivo, após sequência de jogos sofrendo gols na fase de grupos.

Onde assistir Fluminense x Deportivo La Guaira

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (sinal regional/GE), ESPN e no streaming Disney+.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Ignácio (Jemmes), Freytes e Guilherme Arana; Nonato (Martinelli), Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.

Deportivo La Guaira (Técnico: Héctor Bidoglio)
Varela; Luis Peña, Gianolli, Osio e Gutiérrez; José Correa, Faya, Sulbarán e Castellanos; Arace e Londoño.

Agenda do Grupo C

A rodada fecha a fase de grupos do Grupo C, com os times ainda definindo posições finais na tabela e possíveis vagas para a próxima fase ou playoffs.

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosFutebolCopa Libertadores da América

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