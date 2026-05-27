Fluminense x Deportivo La Guaira: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores

Fluminense e Deportivo La Guaira se enfrentam nesta quarta-feira, 27, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Grupo C da Copa Libertadores de 2026.

O Tricolor entra em campo em busca de recuperação na competição após campanha irregular na fase de grupos, enquanto o time venezuelano tenta encerrar sua participação com um resultado positivo fora de casa.

Como chega o Fluminense

O Fluminense ainda não conseguiu embalar na Libertadores e chega ao duelo pressionado pela necessidade de somar pontos para tentar melhorar sua posição final no grupo.

A equipe comandada por Luis Zubeldía aposta na força do Maracanã e na presença de jogadores experientes como Fábio e Lucho Acosta para controlar o jogo desde o início.

No setor ofensivo, a expectativa recai sobre John Kennedy, que deve ser a principal referência de ataque em uma formação que mistura velocidade pelos lados e posse no meio.

Como chega o Deportivo La Guaira

O Deportivo La Guaira vive cenário mais confortável na tabela e entra em campo sem grande pressão de classificação.

O time venezuelano deve atuar de forma mais reativa, priorizando marcação em bloco médio e transições rápidas, especialmente explorando os atacantes Arace e Londoño.

A equipe também tenta melhorar o desempenho defensivo, após sequência de jogos sofrendo gols na fase de grupos.

Onde assistir Fluminense x Deportivo La Guaira

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (sinal regional/GE), ESPN e no streaming Disney+.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Ignácio (Jemmes), Freytes e Guilherme Arana; Nonato (Martinelli), Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.

Deportivo La Guaira (Técnico: Héctor Bidoglio)

Varela; Luis Peña, Gianolli, Osio e Gutiérrez; José Correa, Faya, Sulbarán e Castellanos; Arace e Londoño.

Agenda do Grupo C

A rodada fecha a fase de grupos do Grupo C, com os times ainda definindo posições finais na tabela e possíveis vagas para a próxima fase ou playoffs.