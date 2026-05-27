Real Time Big Data: Ribeiro tem 30% e Lucena, 28%, no 1º turno na Paraíba

A corrida pelo governo da Paraíba está acirrada. Segundo o levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira, 27, o governador Lucas Ribeiro (PP) e o ex-senador Cícero Lucena (MDB) estão tecnicamente empatados em um cenário de primeiro turno.

Na disputa com todos os pré-candidatos, Ribeiro tem 30% das intenções de voto, enquanto Lucena registra 28%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais da pesquisa.

Em terceiro lugar aparece o senador Efraim Filho (PL) com 19%. Olímpio Rocha (Psol) fecha a lista com 2%. Votos brancos e nulos somam 10%. O índice de não resposta também é alto, chegando a 11%.

Segundo turno

A pesquisa também sugeriu cenários de segundo turno entre os três candidatos com mais intenção de voto.

Em embate direto, Lucas Ribeiro tem 39% contra os 34% de Cícero Lucena. Votos brancos e nulos somam 13% e 14% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder.

Em outra disputa, o governador tem 44% contra os 26% de Efraim Filho. Neste cenário, votos brancos e nulos chegam a 14%. Outros 16% não quiseram ou não souberam responder.

Por fim, Cícero Lucena vence de 41% a 29% do pré-candidato do PL. Tanto votos brancos e nulos quanto o índice de não resposta chegam a 15%.

Rejeição e avaliação de governo

Já no índice de rejeição, o nome lançado pelo MDB lidera a lista. Cícero Lucena aparece com 35%. Efraim Filho tem 26% e Lucas Ribeiro registra 24% de rejeição. Neste índice, Olímpio Rocha tem 19%.

Sobre a gestão de Lucas Ribeiro, 63% dos eleitores paraibanos aprovam o trabalho do governador, e 31% desaprovam.

Na questão qualitativa, 36% avaliam o mandato como ótimo ou bom, mesma quantidade de respondentes que avaliam como regular. Outros 25% consideram ruim ou péssimo.

O levantamento ouviu 1600 eleitores paraibanos entre os dias 25 e 26 de maio. As respostas têm margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PB-03748/2026.