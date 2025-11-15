Flamengo goleia o Sport e assume a liderança do Brasileirão

O Flamengo goleou o Sport por 5 a 1, de virada, na noite deste sábado, 15, na Arena de Pernambuco, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. A vitória ocorre no dia do 130º aniversário do clube e coloca o time comandado por Filipe Luís na liderança provisória, com 71 pontos, enquanto o Sport está matematicamente rebaixado à Série B.

O Sport abriu o placar aos 14 minutos, com Pablo, em um início equilibrado. A partida mudou ainda no primeiro tempo, quando o time pernambucano teve dois jogadores expulsos: Matheus Alexandre, aos 35, e Ramon Menezes, aos 41, ambos após receberem o segundo cartão amarelo. Um minuto antes da segunda expulsão, Luiz Araújo havia empatado o jogo.

Com dois jogadores a mais, o Flamengo controlou a etapa final e construiu a virada. Juninho marcou o segundo, Bruno Henrique ampliou, Ayrton Lucas fez o quarto e Douglas Telles fechou o placar. O gol do jovem atacante da base chamou atenção pelo tempo em campo: ele marcou após apenas 47 segundos em sua primeira participação como profissional.

Com 71 pontos, o Flamengo seca o Palmeiras, que ainda joga neste sábado contra o Santos. Em caso de vitória, o time paulista reassume a liderança. O Sport, com 17 pontos, não tem mais chances de escapar do rebaixamento. O time volta a campo na quarta-feira, contra o Botafogo, no Nilton Santos. O Flamengo enfrenta o Fluminense no mesmo dia, no Maracanã.