Flamengo e Starter lançam coleção combinado moda urbana e futebol

A moda urbana encontrou o futebol brasileiro. Referência em streetwear e cultura pop, a Starter lançou sua primeira coleção com o Flamengo, no que também é o primeiro acordo da marca em linha completa com um clube brasileiro. O primeiro drop de produtos já está à venda nas lojas oficiais do clube, com o segundo disponível até o final deste mês.

O lançamento promove uma conexão com o passado esportivo da marca. Com mais de 50 anos de história, a Starter é licenciada de produtos oficiais das principais ligas norte-americanas, como NFL, NBA, NHL e MLB. Com isso, segundo a previsão da empresa no Brasil, a expectativa é de vendas na casa de 1 milhão de peças por ano.

A linha inverno Starter – Flamengo é composta por itens para o público feminino, masculino e juvenil. São casacos, calças, camisetas, regatas, polos, bermudas e shorts, além de acessórios: vasta opções de bonés, shoulder bags e pochetes. Com a identidade do Flamengo, as peças contam com referências dos esportes americanos.

“A Starter tem o esporte em sua essência. A marca consegue unir a paixão esportiva com estilo único, e é exatamente isso que podemos ver na linha inverno em collab com o Flamengo. Estamos muito felizes com os itens da coleção, também confiantes que os produtos cairão no gosto da Nação Rubro-Negra”, avisa o gerente de marketing da Starter Brasil, Bruno Rosolem.

Outra novidade do lançamento é a proposta ‘fashionista’ e diversificada para as mulheres. A intenção é que elas se sintam bem vestidas para além de um jogo de futebol. “A linha oferece às torcedoras dezenas de produtos para o universo feminino, sendo a coleção praticamente igual entre os gêneros”, explica a head de produtos da Starter Brasil, Roberta Russo.