Moda chinesa é reflexo da história e cultura do país

A China é um país com uma longa história repleta de tradição e, ao longo dos anos, suas vestimentas evoluíram significativamente. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a moda chinesa tem sido influenciada por fatores como a cultura, as condições climáticas, os avanços tecnológicos e a política.

Esses fatores moldaram a moda chinesa em várias dinastias ao longo do tempo, cada uma com suas próprias características distintas.

Durante a dinastia Xia (aproximadamente 2100 a.C. a 1600 a.C.), que foi a primeira dinastia registrada na história chinesa, as roupas eram feitas de peles de animais e tecidos simples, como o linho.

Na dinastia Shang (1600 a.C. a 1046 a.C.), as roupas se tornaram mais elaboradas, com bordados e desenhos.

Na dinastia Zhou (1046 a.C. a 256 a.C.), a seda começou a ser utilizada na produção de roupas, o que trouxe um grande avanço e novas tendências.

Durante a dinastia Han (206 a.C. a 220 d.C.), as roupas passaram a ser mais estruturadas, com cortes ajustados ao corpo e mangas longas. As cores das roupas também se tornaram mais vibrantes, com o uso de tintas e corantes.

Na dinastia Tang (618 d.C. a 907 d.C.), as roupas ficaram mais soltas e fluidas, com tecidos leves e estampas coloridas e possuíam um estilo que apresentava semelhanças com o vestuário tradicional do Irã e da Índia.

Na dinastia Ming (1368 a 1644), o estilo passou a ser mais formal, com roupas com a cor vermelha predominante e muitos detalhes e bordados elaborados.

Já na dinastia Qing (1644 a 1912), a vestimenta da China foi influenciada pela cultura manchú, com roupas que apresentavam colarinhos altos, cintos largos e as mangas mais curtas e justas.

Século 20

Com a chegada do século 20, a moda chinesa passou por uma grande transformação, com a influência da moda ocidental. Os chineses começaram a adotar peças de roupas ocidentais, mas também misturam elementos tradicionais com designs modernos.

Hoje em dia, essa mistura de tradição e modernidade é comum. As peças tradicionais ainda são usadas em ocasiões formais, como o qipao, um vestido justo ao corpo com gola alta, e o cheongsam, um vestido de seda com botões na frente e uma fenda lateral.

A moda chinesa atualmente é vista como uma importante indústria, com marcas de moda locais e internacionais buscando atrair consumidores chineses e estrangeiros.

À medida que a China se torna cada vez mais influente no cenário global, a moda chinesa está se tornando mais diversa e inclusiva, abraçando diferentes estilos e tendências, revelando um futuro promissor e é esperado que continue evoluindo e inovando nos próximos anos.