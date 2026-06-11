Brasil x Marrocos: o que esperar do jogo mais difícil da fase de grupos da Copa do Mundo?

Entre Brasil e Marrocos, o favorito não é quem a torcida espera.

Um modelo estatístico desenvolvido por pesquisadores da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV) simulou cada partida da Copa do Mundo de 2026 cerca de 100 mil vezes — e dá leve vantagem à seleção africana na estreia de sábado, 13, no MetLife Stadium, em Nova Jersey: 35% de chance de vitória marroquina contra 32,4% de vitória brasileira.

O resultado mais provável, segundo o modelo, é um empate por 0 a 0, com 16,8% de probabilidade.

O modelo usa inferência bayesiana — método que atualiza estimativas continuamente à medida que novos dados chegam — e foi desenvolvido pelo professor Moacyr Alvim Silva e pelos estudantes Ezequiel de Braga Santos e Raul Medici Martinelli.

Por que o Marrocos assusta

O leve favoritismo marroquino no modelo não é surpresa para quem acompanhou a preparação das duas seleções. O Marrocos chega à Copa invicto há 29 jogos — 23 vitórias e seis empates — e tem a segunda melhor defesa do mundo em média de gols sofridos desde 2023, com 0,43 por partida.

Em 64% dos jogos nesse período, a seleção de Walid Regragui não sofreu nenhum gol. É exatamente esse dado que o modelo da FGV captura: o ataque brasileiro enfrenta uma defesa que o algoritmo classifica entre as mais sólidas do torneio.

O treinador Carlo Ancelotti reconheceu a dificuldade. Antes da Copa, elegeu o Marrocos como "o principal adversário" do Brasil no Grupo C — uma avaliação que o modelo estatístico da FGV confirma com números.

Como chegam os dois times

O Brasil encerrou a preparação com duas vitórias: goleou o Panamá por 6 a 2 no Maracanã em 31 de maio e venceu o Egito por 2 a 1 em Cleveland no sábado, 6, com gol decisivo de Endrick.

O Marrocos também fechou o ciclo de amistosos em forma: goleou Madagascar por 4 a 0 em 2 de junho e empatou com a Noruega por 1 a 1 no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey, no domingo, 7, já em solo americano.

Há uma preocupação no lado marroquino. No jogo contra a Noruega, os jogadores Ezzalzouli e Mazraoui saíram lesionados, e suas condições para sábado ainda eram incertas no momento de publicação desta reportagem.

A ausência de qualquer um dos dois mudaria o equilíbrio tático que o modelo usa para calcular as probabilidades.

O que está em jogo além dos três pontos

Um empate ou derrota na estreia não eliminaria o Brasil — o modelo projeta 96,4% de chance de classificação para o mata-mata independentemente do resultado contra o Marrocos.

Contra o Haiti e a Escócia, os próximos adversários do grupo, o Brasil entra como amplo favorito nas simulações.

O problema é o que vem depois. No mata-mata, o modelo aponta um provável confronto contra a Inglaterra nas quartas — e dá menor probabilidade de classificação ao Brasil nesse cruzamento.

Começar a Copa com uma derrota ou empate contra o Marrocos não inviabiliza o hexacampeonato, mas tornaria a caminhada mais tortuosa do que o necessário.

O resultado mais provável segundo a FGV é 0 a 0. Se o Brasil quiser provar que o modelo está errado, terá que encontrar uma forma de furar a defesa que não sofre gols em quase dois terços dos jogos que disputa.