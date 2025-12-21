Esporte

Final da Copa do Brasil: quanto vale o elenco do Corinthians em 2025

Yuri Alberto é o jogador mais valioso do Timão, mas Memphis Depay recebe o maior salário

Yuri Alberto: centro-avante é o jogador mais valioso do Corinthians (Alexandre Schneider/Getty Images)

Yuri Alberto: centro-avante é o jogador mais valioso do Corinthians (Alexandre Schneider/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 09h00.

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo, 21, às 21h30, no horário de Brasília, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro

O Timão quer fazer valer seu favoritismo, apesar de jogar fora de casa, para valorizar ainda mais seu elenco. De acordo com a plataforma TransferMarkt, o plantel corintiano vale R$ 739 milhões. O Vasco tem um elenco estimado em cerca de R$ 778 milhões. 

O ponta-direita vascaíno Rayan, de 19 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro da equipe, cerca de R$ 162 milhões. Ele será o nome mais valioso da final da Copa do Brasil, seguido por Yuri Alberto, do Corinthians, estimado em R$ 142 milhões. 

Apesar disso, a marca do time paulistano é mais valiosa do que a do carioca. De acordo com a consultoria Sports Value, o Timão é o 3º maior do país, com um valor de R$ 3,9 bilhões. Já o Vasco, com R$ 1,5 bilhão, o 14º mais valioso do país.

Confira o valor de mercado dos jogadores do Corinthians

Yuri Alberto, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Hugo Souza e Memphis Depay são os jogadores mais valiosos do Timão, de acordo com o TransferMarkt.

Confira a tabela completa:

JogadorPosiçãoIdadeNacionalidadeContratoValor (€)Valor (R$)
9Yuri AlbertoCentroavante24Brasil30/06/2030€ 22,0 miR$ 142,6 mi
27Breno BidonMeia Central20Brasil31/12/2029€ 14,0 miR$ 90,7 mi
8Rodrigo GarroMeia Ofensivo27Argentina / Itália31/12/2028€ 12,0 miR$ 77,8 mi
1Hugo SouzaGoleiro26Brasil31/12/2028€ 10,0 miR$ 64,8 mi
10Memphis DepayCentroavante31Holanda / Gana31/07/2026€ 8,0 miR$ 51,8 mi
56Gui NegãoCentroavante18Brasil30/06/2030€ 8,0 miR$ 51,8 mi
2MatheuzinhoLateral Dir.25Brasil31/12/2028€ 6,0 miR$ 38,9 mi
43Talles MagnoPonta Esquerda23Brasil31/12/2025€ 4,5 miR$ 29,2 mi
14RanieleVolante28Brasil31/12/2028€ 3,0 miR$ 19,4 mi
21Matheus BiduLateral Esq.26Brasil31/12/2027€ 3,0 miR$ 19,4 mi
37RyanVolante22Brasil31/12/2028€ 2,5 miR$ 16,2 mi
70José MartínezVolante31Venezuela31/12/2027€ 2,0 miR$ 13,0 mi
7MayconMeia Central28Brasil31/12/2025€ 2,0 miR$ 13,0 mi
47TchocaZagueiro21Brasil31/12/2030€ 2,0 miR$ 13,0 mi
25CacáZagueiro26Brasil31/12/2028€ 1,7 miR$ 11,0 mi
32Matheus DonelliGoleiro23Brasil / Itália30/06/2028€ 1,5 miR$ 9,7 mi
61DieguinhoPonta Direita18Brasil31/12/2029€ 1,5 miR$ 9,7 mi
5André RamalhoZagueiro33Brasil / Itália31/12/2026€ 1,2 miR$ 7,8 mi
46HugoLateral Esq.28Brasil31/12/2026€ 1,2 miR$ 7,8 mi
29VitinhoPonta Esquerda32Brasil31/12/2026€ 1,0 miR$ 6,5 mi
3Félix TorresZagueiro28Equador31/12/2027€ 1,0 miR$ 6,5 mi
35CharlesMeia Central29Brasil31/12/2028€ 1,0 miR$ 6,5 mi
19André CarrilloMeia Central34Peru / Portugal31/12/2026€ 0,9 miR$ 5,8 mi
11Ángel RomeroPonta Direita33Paraguai31/12/2025€ 0,9 miR$ 5,8 mi
13Gustavo HenriqueZagueiro32Brasil31/12/2027€ 0,8 miR$ 5,2 mi
22Héctor HernándezCentroavante30Espanha31/12/2026€ 0,8 miR$ 5,2 mi
31KaykePonta Esquerda21Brasil30/06/2027€ 0,8 miR$ 5,2 mi
26Fabrizio AngileriLateral Esq.31Argentina / Itália31/12/2025€ 0,7 miR$ 4,5 mi
40Felipe LongoGoleiro20Brasil / Itália30/03/2029€ 0,5 miR$ 3,2 mi
54BahiaMeia Central19Brasil30/09/2027
51KauêGoleiro21Brasil31/12/2025
49AndréMeia Central19Brasil31/12/2029

Confira os salários dos jogadores do Corinthians

Além dos valores de mercado, foram também divulgados os salários dos jogadores. Memphis Depay, o quinto jogador mais valioso, recebe o maior salário, R$ 3,5 milhões. Os dados foram disponibilizados pelo Meu Timão.

JogadorPosiçãoIdadeSalárioContrato até
94Memphis DepayAtacante30R$ 3,5 milhõesJunho / 2026
9Yuri AlbertoAtacante23R$ 1,7 milhãoDezembro / 2027
3Félix TorresZagueiro27R$ 1 milhãoDezembro / 2027
19André CarrilloMeia33R$ 900 milDezembro / 2026
5André RamalhoZagueiro32R$ 850 milDezembro / 2026
13Gustavo HenriqueZagueiro31R$ 800 milDezembro / 2025
10Rodrigo GarroMeia27R$ 800 milDezembro / 2027
VitinhoAtacante31R$ 800 milDezembro / 2026
43Talles Magno (emprestado)Atacante22R$ 650 milDezembro / 2025
7Maycon (emprestado)Volante27R$ 550 milDezembro / 2025
11Ángel RomeroAtacante32R$ 550 milDezembro / 2025
22Héctor HernándezAtacante29R$ 420 milDezembro / 2026
14RanieleVolante28R$ 350 milDezembro / 2028
6Diego PalaciosLateral-esquerdo25R$ 290 milDezembro / 2027
21Matheus BiduLateral-esquerdo25R$ 270 milDezembro / 2027
2MatheuzinhoLateral-direito24R$ 250 milDezembro / 2028
8CharlesVolante28R$ 210 milDezembro / 2028
32Matheus DonelliGoleiro22R$ 110 milDezembro / 2025
46HugoLateral-esquerdo27R$ 75 milDezembro / 2026
37RyanMeia21R$ 30 milJulho / 2026
1Hugo SouzaGoleiro25Dezembro / 2028
26AngileriLateral-esquerdo31Dezembro / 2025
33Léo ManáLateral-direito21Dezembro / 2029
25CacáZagueiro26Dezembro / 2028
70José MartínezVolante30Dezembro / 2027
27Breno BidonVolante19Dezembro / 2028

Detalhes da final

  • Primeiro Jogo: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena

  • Segundo Jogo: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h, no Maracanã

O Corinthians iniciou sua caminhada na Copa do Brasil na terceira fase, após participar da Conmebol Libertadores. A equipe de Dorival Júnior passou por Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro para garantir seu lugar na final, superando o Cruzeiro nas penalidades nas semifinais.

Já o Vasco começou o torneio na primeira fase e teve uma trajetória marcada por vitórias contra Botafogo e Fluminense nas fases finais. O time carioca, sob o comando de Fernando Diniz, também avançou à decisão após vencer nas penalidades na semifinal, e deve contar com força máxima, exceto o lateral Lucas Piton, que segue se recuperando de lesão.

Onde assistir?

  • Globo, sportv, Premiere, ge tv e Amazon Prime.

Acompanhe tudo sobre:Corinthians

Mais de Esporte

Copa do Brasil 2025: veja quanto o campeão pode receber

Copa do Brasil: relembre as decisões que já foram para os pênaltis

Juventus da Mooca: quando virou SAF e por quê

Campeão da Copa do Brasil será decidido hoje; veja como será a final

Mais na Exame

Minhas Finanças

Mega-Sena acumula e prêmio da Virada chega a R$ 1 bilhão; saiba como apostar

Esporte

Copa do Brasil 2025: veja quanto o campeão pode receber

Negócios

Ela abriu um negócio com R$ 400 aos 17 anos. Hoje, fatura R$ 90 milhões

Mercado Imobiliário

Quem é responsável por um furto dentro de um prédio?