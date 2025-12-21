Final da Copa do Brasil: quanto vale o elenco do Corinthians em 2025

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo, 21, às 21h30, no horário de Brasília, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro

O Timão quer fazer valer seu favoritismo, apesar de jogar fora de casa, para valorizar ainda mais seu elenco. De acordo com a plataforma TransferMarkt, o plantel corintiano vale R$ 739 milhões. O Vasco tem um elenco estimado em cerca de R$ 778 milhões.

O ponta-direita vascaíno Rayan, de 19 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro da equipe, cerca de R$ 162 milhões. Ele será o nome mais valioso da final da Copa do Brasil, seguido por Yuri Alberto, do Corinthians, estimado em R$ 142 milhões.

Apesar disso, a marca do time paulistano é mais valiosa do que a do carioca. De acordo com a consultoria Sports Value, o Timão é o 3º maior do país, com um valor de R$ 3,9 bilhões. Já o Vasco, com R$ 1,5 bilhão, o 14º mais valioso do país.

Confira o valor de mercado dos jogadores do Corinthians

Yuri Alberto, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Hugo Souza e Memphis Depay são os jogadores mais valiosos do Timão, de acordo com o TransferMarkt.

Confira a tabela completa:

Nº Jogador Posição Idade Nacionalidade Contrato Valor (€) Valor (R$) 9 Yuri Alberto Centroavante 24 Brasil 30/06/2030 € 22,0 mi R$ 142,6 mi 27 Breno Bidon Meia Central 20 Brasil 31/12/2029 € 14,0 mi R$ 90,7 mi 8 Rodrigo Garro Meia Ofensivo 27 Argentina / Itália 31/12/2028 € 12,0 mi R$ 77,8 mi 1 Hugo Souza Goleiro 26 Brasil 31/12/2028 € 10,0 mi R$ 64,8 mi 10 Memphis Depay Centroavante 31 Holanda / Gana 31/07/2026 € 8,0 mi R$ 51,8 mi 56 Gui Negão Centroavante 18 Brasil 30/06/2030 € 8,0 mi R$ 51,8 mi 2 Matheuzinho Lateral Dir. 25 Brasil 31/12/2028 € 6,0 mi R$ 38,9 mi 43 Talles Magno Ponta Esquerda 23 Brasil 31/12/2025 € 4,5 mi R$ 29,2 mi 14 Raniele Volante 28 Brasil 31/12/2028 € 3,0 mi R$ 19,4 mi 21 Matheus Bidu Lateral Esq. 26 Brasil 31/12/2027 € 3,0 mi R$ 19,4 mi 37 Ryan Volante 22 Brasil 31/12/2028 € 2,5 mi R$ 16,2 mi 70 José Martínez Volante 31 Venezuela 31/12/2027 € 2,0 mi R$ 13,0 mi 7 Maycon Meia Central 28 Brasil 31/12/2025 € 2,0 mi R$ 13,0 mi 47 Tchoca Zagueiro 21 Brasil 31/12/2030 € 2,0 mi R$ 13,0 mi 25 Cacá Zagueiro 26 Brasil 31/12/2028 € 1,7 mi R$ 11,0 mi 32 Matheus Donelli Goleiro 23 Brasil / Itália 30/06/2028 € 1,5 mi R$ 9,7 mi 61 Dieguinho Ponta Direita 18 Brasil 31/12/2029 € 1,5 mi R$ 9,7 mi 5 André Ramalho Zagueiro 33 Brasil / Itália 31/12/2026 € 1,2 mi R$ 7,8 mi 46 Hugo Lateral Esq. 28 Brasil 31/12/2026 € 1,2 mi R$ 7,8 mi 29 Vitinho Ponta Esquerda 32 Brasil 31/12/2026 € 1,0 mi R$ 6,5 mi 3 Félix Torres Zagueiro 28 Equador 31/12/2027 € 1,0 mi R$ 6,5 mi 35 Charles Meia Central 29 Brasil 31/12/2028 € 1,0 mi R$ 6,5 mi 19 André Carrillo Meia Central 34 Peru / Portugal 31/12/2026 € 0,9 mi R$ 5,8 mi 11 Ángel Romero Ponta Direita 33 Paraguai 31/12/2025 € 0,9 mi R$ 5,8 mi 13 Gustavo Henrique Zagueiro 32 Brasil 31/12/2027 € 0,8 mi R$ 5,2 mi 22 Héctor Hernández Centroavante 30 Espanha 31/12/2026 € 0,8 mi R$ 5,2 mi 31 Kayke Ponta Esquerda 21 Brasil 30/06/2027 € 0,8 mi R$ 5,2 mi 26 Fabrizio Angileri Lateral Esq. 31 Argentina / Itália 31/12/2025 € 0,7 mi R$ 4,5 mi 40 Felipe Longo Goleiro 20 Brasil / Itália 30/03/2029 € 0,5 mi R$ 3,2 mi 54 Bahia Meia Central 19 Brasil 30/09/2027 — — 51 Kauê Goleiro 21 Brasil 31/12/2025 — — 49 André Meia Central 19 Brasil 31/12/2029 — —

Confira os salários dos jogadores do Corinthians

Além dos valores de mercado, foram também divulgados os salários dos jogadores. Memphis Depay, o quinto jogador mais valioso, recebe o maior salário, R$ 3,5 milhões. Os dados foram disponibilizados pelo Meu Timão.

Nº Jogador Posição Idade Salário Contrato até 94 Memphis Depay Atacante 30 R$ 3,5 milhões Junho / 2026 9 Yuri Alberto Atacante 23 R$ 1,7 milhão Dezembro / 2027 3 Félix Torres Zagueiro 27 R$ 1 milhão Dezembro / 2027 19 André Carrillo Meia 33 R$ 900 mil Dezembro / 2026 5 André Ramalho Zagueiro 32 R$ 850 mil Dezembro / 2026 13 Gustavo Henrique Zagueiro 31 R$ 800 mil Dezembro / 2025 10 Rodrigo Garro Meia 27 R$ 800 mil Dezembro / 2027 — Vitinho Atacante 31 R$ 800 mil Dezembro / 2026 43 Talles Magno (emprestado) Atacante 22 R$ 650 mil Dezembro / 2025 7 Maycon (emprestado) Volante 27 R$ 550 mil Dezembro / 2025 11 Ángel Romero Atacante 32 R$ 550 mil Dezembro / 2025 22 Héctor Hernández Atacante 29 R$ 420 mil Dezembro / 2026 14 Raniele Volante 28 R$ 350 mil Dezembro / 2028 6 Diego Palacios Lateral-esquerdo 25 R$ 290 mil Dezembro / 2027 21 Matheus Bidu Lateral-esquerdo 25 R$ 270 mil Dezembro / 2027 2 Matheuzinho Lateral-direito 24 R$ 250 mil Dezembro / 2028 8 Charles Volante 28 R$ 210 mil Dezembro / 2028 32 Matheus Donelli Goleiro 22 R$ 110 mil Dezembro / 2025 46 Hugo Lateral-esquerdo 27 R$ 75 mil Dezembro / 2026 37 Ryan Meia 21 R$ 30 mil Julho / 2026 1 Hugo Souza Goleiro 25 — Dezembro / 2028 26 Angileri Lateral-esquerdo 31 — Dezembro / 2025 33 Léo Maná Lateral-direito 21 — Dezembro / 2029 25 Cacá Zagueiro 26 — Dezembro / 2028 70 José Martínez Volante 30 — Dezembro / 2027 27 Breno Bidon Volante 19 — Dezembro / 2028

Detalhes da final

Primeiro Jogo : Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena

Segundo Jogo: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h, no Maracanã

O Corinthians iniciou sua caminhada na Copa do Brasil na terceira fase, após participar da Conmebol Libertadores. A equipe de Dorival Júnior passou por Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro para garantir seu lugar na final, superando o Cruzeiro nas penalidades nas semifinais.

Já o Vasco começou o torneio na primeira fase e teve uma trajetória marcada por vitórias contra Botafogo e Fluminense nas fases finais. O time carioca, sob o comando de Fernando Diniz, também avançou à decisão após vencer nas penalidades na semifinal, e deve contar com força máxima, exceto o lateral Lucas Piton, que segue se recuperando de lesão.

Onde assistir?